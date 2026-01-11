كيف يحال عضو مجلس الشيوخ إلى لجنة القيم عند وقوع أي مخالفات؟

18 حجم الخط

يعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، الأسبوع بعد المقبل، تشكيل لجنة القيم في دور الانعقاد الأول، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، كونه رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

اختصاصات لجنة القيم في مجلس الشيوخ

وتختص لجنة القيم، بالنظر في ما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا عن القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

ضوابط إحالة العضو المخالف إلى لجنة القيم بمجلس الشيوخ

كما نظمت المادة 32 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ضوابط إحالة أي عضو إلى لجنة القيم، حيث تنص على: يُحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررا لذلك، بعد سماع أقواله.

إخطار عضو مجلس الشيوخ بقرار الإحالة إلى لجنة القيم كتابة

وتنص المادة 33 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين الإخطار والميعاد المحدد لحضوره عن سبعة أيام.

الموقف حال تخلف العضو المحال إلى لجنة القيم عن الحضور

وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقا لأحكام الفقرة السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.

وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه.

حق النائب المحال للجنة القيم في اختيار من يدافع عنه من أعضاء مجلس الشيوخ

وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وله أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمامها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.