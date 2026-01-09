بعد انتخابه رئيسًا للكلية الملكية لجراحي العيون ببريطانيا، من هو محمد الألفي؟

18 حجم الخط

هنّأ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد الألفي، بمناسبة انتخابه رسميًا رئيسًا للكلية الملكية لجراحي العيون بالمملكة المتحدة، في إنجاز علمي ومهني جديد يُضاف إلى سجل الكفاءات الطبية المصرية عالميًا.

وأعرب رئيس جامعة عين شمس عن فخره بهذا الإنجاز الدولي، مؤكدًا أنه يعكس تميز خريجي الجامعة وقدرتهم على المنافسة والريادة في أعرق المؤسسات العلمية والطبية العالمية، ويجسد المكانة المرموقة التي تحظى بها الكفاءات المصرية في المحافل الدولية.

يذكر أن الدكتور محمد الألفي حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في طب العيون من جامعة عين شمس، كما شغل سابقًا منصب أستاذ مساعد سريري بجامعة نوتنغهام بالمملكة المتحدة، وأستاذ مشارك بمعهد البحوث للعيون بمصر.

وأعلنت الكلية الملكية لجراحي العيون ببريطانيا انتخاب الدكتور محمد الألفي رئيسًا لها، على أن يتسلم مهام منصبه رسميًا خلال الاجتماع السنوي للكلية في مايو 2026، خلفًا للبروفيسور بن بيرتون.

ويشغل الدكتور الألفي حاليًا منصب استشاري جراحة العيون في مستشفى كوين فيكتوريا ومستشفى مايدستون وتونبريدج ويلز بالمملكة المتحدة، ويتمتع بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 17 عامًا، أجرى خلالها آلاف العمليات الجراحية الناجحة التي أسهمت في إنقاذ البصر للمرضى، مع تخصصه في جراحات المياه البيضاء، العدسات المتقدمة، الليزر الانكساري، أمراض سطح العين، أمراض القرنية وزراعتها، والجفاف العيني.

وتقلد الدكتور الألفي خلال مسيرته عددًا من المناصب القيادية داخل الكلية الملكية لجراحي العيون، من بينها عضو مجلس الكلية، أمين مجلس الأمناء، ممثل إقليمي، كبير الممتحنين، وقائد مشارك لمسار الـPortfolio.

كما يشغل حاليًا منصب مدير برنامج الزمالة في وحدة جراحة القرنية بمستشفى كوين فيكتوريا، حيث يساهم في تدريب الزملاء سنويًا، إلى جانب إشرافه على رسائل الماجستير والدكتوراه في تخصص طب العيون.

ويحمل الدكتور الألفي العديد من الزمالات الدولية المرموقة، منها زمالة الكلية الملكية لجراحي العيون بلندن، وزمالة الكلية الملكية للجراحين بإدنبرة، وزمالة الكلية الملكية للأطباء والجراحين بغلاسكو، إضافة إلى عضويته بالمجلسين الأوروبي والدولي لطب العيون.

وله سجل بحثي متميز يضم أكثر من 50 بحثًا علميًا محكّمًا منشورًا بالمجلات الطبية الدولية، ويشارك بانتظام في المؤتمرات العالمية لإلقاء المحاضرات وتقديم الجلسات الجراحية المباشرة.

