متعمد، حريق كبير بأنابيب نقل النفط في ريف حمص بسوريا (فيديو)

نشب في وقت متأخر من مساء السبت حريق ضخم في أنابيب نقل النفط بمنطقة "الفرقلس" الواقعة بريف حمص الشرقي في سوريا وذلك بفعل فاعل متعمد.



وأعلنت الشركة السورية للبترول إخماد الحريق الذي اندلع في أحد خطوط نقل النفط شرق الفرقلس بـريف حمص الشرقي دون تسجيل إصابات.

وذكرت الشركة أن الحريق وبحسب التحقيقات الأولية، ناجم عن عمل تخريبي متعمد نفذته جهة مجهولة.

ونشرت منظمة الدفاع المدني السوري عبر حسابها بمنصة "إكس" مقطع فيديو وثق تعامل فرقها وآلياتها مع الحريق.

