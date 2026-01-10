بالأرقام، ضبط لحوم وأسماك فاسدة في حملة تموين مكبرة بالجيزة (صور)

18 حجم الخط

تمكنت قوات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظة، من ضبط ٥٥ طنًا من مصنعات ومقطعات اللحوم والدواجن والكبدة الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة أمنية مكبرة استهدفت التفيش علي محلات الجزارة والمحازر الحكومية، وأسفرت أيضا عن ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرير ٥٦ مخالفة.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

القبض على صاحب محل لبيع الدواجن في مركز شرطة أبو النمرس

وفي نفس السياق، ألقت مباحث التموين القبض على صاحب محل لبيع الدواجن في مركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بعد أن تم ضبط 2 طن من جلود وعظام ودهون الدواجن، كانت معدة لاستخدامها في تصنيع لحوم اللانشون والبرجر والسجق غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقد تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.

ضبط كميات كبيرة من السلع المدعمة والمغشوشة

وفي وقت سابق، شنت مديرية تموين الجيزة حملات مكبّرة استهدفت عددًا من المناطق بالمحافظة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المدعمة والمغشوشة قبل ترويجها في السوق السوداء.

وأوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، أن الحملات التي قادها فريق من مفتشي المديرية بمشاركة مصطفى أحمد وكيل المديرية، وياسر حنفي مدير عام التجارة، وسلطان النجار مدير الرقابة المركزية، بالتنسيق مع إدارتي تموين الوراق والصف ومديرية الطب البيطري، حققت نتائج متميزة في التصدي لمحاولات التلاعب بالسلع التموينية.

وأشار إلى أنه تمكنت الحملة من ضبط سيارة جامبو محمّلة بـ 120 شيكارة دقيق بلدي مدعّم (بإجمالي 6 أطنان) قبل تهريبها للسوق السوداء بدائرة حي الوراق، كما تم ضبط منشأة بدون ترخيص تقوم بتصنيع اللحوم والسجق في نفس المنطقة، حيث جرى التحفظ على 2.5 طن من اللحوم ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.