السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بالأرقام، ضبط لحوم وأسماك فاسدة في حملة تموين مكبرة بالجيزة (صور)

ضبط لحوم فاسدة في
ضبط لحوم فاسدة في حملة امنية بالجيزة،فيتو
18 حجم الخط

تمكنت قوات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظة، من ضبط ٥٥ طنًا من مصنعات ومقطعات اللحوم والدواجن والكبدة الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة أمنية مكبرة  استهدفت التفيش علي محلات الجزارة والمحازر الحكومية، وأسفرت أيضا عن ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرير ٥٦ مخالفة. 

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

القبض على صاحب محل لبيع الدواجن في مركز شرطة أبو النمرس 

 

وفي نفس السياق، ألقت مباحث التموين القبض على صاحب محل لبيع الدواجن في مركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بعد أن تم ضبط 2 طن من جلود وعظام ودهون الدواجن، كانت معدة لاستخدامها في تصنيع لحوم اللانشون والبرجر والسجق غير صالحة للاستهلاك الآدمي. 

وقد تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.

 

ضبط كميات كبيرة من السلع المدعمة والمغشوشة

 

وفي وقت سابق، شنت مديرية تموين الجيزة حملات مكبّرة استهدفت عددًا من المناطق بالمحافظة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المدعمة والمغشوشة قبل ترويجها في السوق السوداء.

وأوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، أن الحملات التي قادها فريق من مفتشي المديرية بمشاركة مصطفى أحمد وكيل المديرية، وياسر حنفي مدير عام التجارة، وسلطان النجار مدير الرقابة المركزية، بالتنسيق مع إدارتي تموين الوراق والصف ومديرية الطب البيطري، حققت نتائج متميزة في التصدي لمحاولات التلاعب بالسلع التموينية.

وأشار إلى أنه تمكنت الحملة من ضبط سيارة جامبو محمّلة بـ 120 شيكارة دقيق بلدي مدعّم (بإجمالي 6 أطنان) قبل تهريبها للسوق السوداء بدائرة حي الوراق، كما تم ضبط منشأة بدون ترخيص تقوم بتصنيع اللحوم والسجق في نفس المنطقة، حيث جرى التحفظ على 2.5 طن من اللحوم ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

txt

ضبط مخزن غير مرخص لبيع أسطوانات الغاز وكميات لحوم غير صالحة بالجيزة

txt

ضبط لحوم ودواجن غير صالحة في حملة تموينية بالجيزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة مباحث التموين لحوم قسم شرطة بولاق الدكرور
ads

الأكثر قراءة

ماكليسفيلد يتقدم على كريستال بالاس بهدف دون رد في الشوط الأول

نائب بالشيوخ يطالب بتعديل الدستور لزيادة اختصاصات المجلس

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم (تحديث لحظي)

إجراءات الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2026 (إنفوجراف)

قبيل صدور القرار الجمهوري، 4 شروط في المعينين بمجلس النواب 2026

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

رسميًّا فوز حسام المندوه الحسيني بمقعد دائرة بولاق بمجلس النواب، وغدًا يتسلم كارنيه العضوية

مؤشر الذهب العالمي يستقر عند 4500 دولار للأوقية

خدمات

المزيد

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 6915 جنيهًا

رسميا، أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك المركزي

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الفضة اليوم السبت (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

شروط اختيار المعينين بمجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بالحصول على رزق وفير وخير كبير

7 أسباب وراء قلة الرزق ونزع البركة، أبرزها الربا وكثرة الحلف

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية