مصر تستحق الأفضل.. ثقافة احترام السائح

لم تعد السياحة في العالم المعاصر مجرد انتقال من دولة إلى أخرى لرؤية آثار أو التقاط صور أمام معالم تاريخية. السياحة اليوم منظومة متكاملة، تبدأ منذ لحظة هبوط الطائرة في مطار الدولة المضيفة، وتستمر في كل تفصيلة صغيرة يمر بها السائح؛ من الخدمة، إلى المعاملة، إلى الأمان، إلى التنظيم، وتنتهي عند لحظة المغادرة وما تحمله معها من ذكريات وانطباعات.

وإذا كانت مصر تمتلك ما لا يمتلكه غيرها من حضارة فريدة وتاريخ استثنائي ومقومات طبيعية وثقافية لا تُقدّر بثمن، فإن هذا وحده لم يعد كافيًا في عالم تنافسي، يتقدم فيه من يملك القدرة على صناعة تجربة إنسانية محترمة قبل أن يملك الكنوز والآثار.



الانطباع الأول.. لغة لا تُخطئ

من المطار يبدأ الحكم. كل ابتسامة أو عبوس، كل دقة أو تأخير، كل وضوح أو فوضى، كل تنظيم أو ارتباك.. تتحول مباشرة إلى مشاعر ورسائل تصل للسائح قبل أن يتعرف على البلد. الانطباع الأول ليس ترفًا، بل هو أساس الانطباعات التالية.



وعندما يشعر السائح بأن الدولة المنظمة لزيارته تحترم وقته، وتقدّر حضوره، وتتعامل معه بإنسانية ومهنية، فإنه يقرر تلقائيًا أن يمنحها ثقته، ويبدأ رحلته بحالة نفسية إيجابية تجعله أكثر استعدادًا للاستمتاع والتقدير.



في مصر، تتنوّع التجربة بين لحظات انبهار أصيلة، وحالات ارتباك لا داعي لها. يقف السائح أمام الأهرامات في حالة دهشة تاريخية لا مثيل لها، لكنه قد يواجه في الوقت نفسه إلحاحًا تجاريًا مبالغًا فيه، أو تفاوتًا في الأسعار، أو ضعفًا في التنظيم.

يستمتع بمشاهد النيل ودفء الإنسان المصري وكرم الضيافة، لكن قد تصدمه فوضى المرور، أو سوء بعض الخدمات، أو افتقاد المعايير الثابتة في التعامل.



هذه التناقضات تخلق فجوة بين قيمة مصر التاريخية وشكل التجربة السياحية المقدمة. مصر لا ينقصها الجمال ولا التاريخ ولا المقومات؛ ما تحتاجه فقط هو أن ينعكس هذا الثراء على شكل تجربة متكاملة تحترم السائح، وتمنحه حقه الطبيعي في الخدمة الراقية والتنظيم المحترف والشعور بالأمان والطمأنينة.



السائح ليس فرصة مالية.. بل ضيف دولة

جزء كبير من المشكلة يبدأ عندما يُنظر إلى السائح باعتباره محفظة مالية متحركة وليس ضيف دولة يجب احترامه. السائح عندما يشعر بأنه هدف للاستغلال يفقد الثقة فورًا، حتى وإن استمتع بما رآه. بينما عندما يجد أسعارًا معلنة، خدمات واضحة، شفافية في التعامل، ونظامًا يحميه من الابتزاز أو العشوائية، فإنه لا يكتفي بالرضا؛ بل يتحول إلى سفير غير رسمي للدولة التي زارها.



والدول التي نجحت في السياحة لم تنجح بموارد طبيعية فقط؛ بل نجحت لأنها قدمت احترامًا وإنسانية وتنظيمًا جعل السائح يشعر أنه مرحب به، وأنه ليس فرصة للربح السريع، بل ضيفًا كريمًا.



تجربة السائح لا تبقى في حدود زيارته؛ بل تتحول إلى رأي عام يتم تداوله في بلده، ويتحول إلى تقارير على الإنترنت، ومراجعات على مواقع الحجز، وتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.



وبينما قد تنفق الدول الملايين على الحملات الترويجية، يمكن لسائح واحد راضٍ أن يقدم دعاية أقوى وأصدق وأعمق أثرًا من كل الإعلانات. وبالعكس، يمكن لانطباع سلبي واحد أن يغطي جمال عشرات الأماكن السياحية.



مصر ليست بحاجة إلى إعجاز؛ بل إلى إدارة واعية تحترم معايير السياحة الحديثة:

• مطارات منظمة وسلسة

• خدمات واضحة وتسعير ثابت

• نقل محترم وآمن

• مواقع أثرية منظمة تحمي السائح وتحترم تاريخه

• رقابة حقيقية على الأسواق السياحية

• تدريب حقيقي للعاملين والمرشدين

• ثقافة “السائح أولًا”.. وليس “الربح أولًا”



هذه الخطوات ليست إصلاحًا شكليًا، بل مشروع دولة، لأن السياحة ليست قطاعًا ترفيهيًا؛ بل شريانًا اقتصاديًا قادرًا على خلق فرص عمل، وجذب عملة صعبة، وتحسين صورة مصر عالميًا، وبناء جسور ثقة وإنسانية مع شعوب العالم.



الخلاصة: مصر تستحق ما هو أفضل من الواقع

مصر لا ينقصها شيء من حيث القيمة.. بل تحتاج فقط إلى أن تعيد تنظيم الصورة. السائح يستحق تجربة إنسانية راقية، ومصر تستحق أن تظهر للعالم بما يليق بتاريخها وقدرها.

وعندما يتحول احترام السائح إلى ثقافة، والتنظيم إلى نظام، والإدارة إلى رؤية، سيغادر السياح مصر وهم يحملونها في قلوبهم قبل حقائبهم.. وسيعودون مرة، ويجلبون معهم آخرين.. وعندها فقط.. لن نستعيد مكانتنا السياحية فحسب، بل سنصنع قصة نجاح اقتصادية وإنسانية تليق باسم مصر.

