مدبولي: ملف الصحة يحتل أولوية قصوى في أجندة الحكومة

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جولة ميدانية لتفقد أعمال إنشاء ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية في محافظتي القاهرة والجيزة، وذلك في إطار متابعة أداء المنظومة الصحية، وأعمال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة، بالإضافة إلى الاطمئنان على جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جولة رئيس الوزراء بمستشفيات القاهرة والجيزة

ويحضر الجولة كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، واللواء علي عبد النعيم، مدير إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتشمل جولة الدكتور مصطفى مدبولي تفقد مستشفيات: أورام دار السلام (هرمل)، وبولاق أبو العلا، ومعهد ناصر بمحافظة القاهرة، ويرافقه خلالها الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، ومن المقرر أيضا تفقد مستشفى أم المصريين العام، وبولاق الدكرور العام بمحافظة الجيزة، ويرافقه خلالها المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة.

الاهتمام بصحة المواطن المصري الأولوية الأولى

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ملف الصحة يحتل أولوية قصوى في أجندة العمل لدى الحكومة، انطلاقا من الأهمية الكبيرة التي تمنحها الدولة لهذا القطاع، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن اعتبار الاهتمام بصحة المواطن المصري الأولوية الأولى، واستمرار تكثيف العمل لتطوير منظومة الصحة في مصر، والوصول بخدمات مبادرات الصحة لجميع مناطق الجمهورية، مع زيادة معدلات تقديم الخدمة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تعمل الحكومة بأقصى جهد، بالتعاون مع القطاع الخاص، على توفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمة الصحية، وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للمشروعات الجديدة، مع تطوير القائم ورفع كفاءته، ويشهد قطاع الصحة مشروعات عديدة بجميع محافظات الجمهورية، جنبا إلى جنب البدء في تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل، والاستعداد للمرحلة الثانية منها؛ سعيا لوصول الرعاية الصحية لكل مواطن على أرض مصر.

وأضاف رئيس الوزراء: اليوم نتفقد عددا من المنشآت الصحية بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك في إطار المتابعة الدورية على أرض الواقع لمعدلات إنجازها، ودفع وتيرة العمل بها، لتسريع دخولها حيز التشغيل، لخدمة المواطنين في إقليم القاهرة الكبرى، والمحافظات المجاورة له، وهذه المنشآت قائمة بالفعل منذ عشرات السنين، ولم تمتد إليها يد التطوير منذ فترات بعيدة، فما نقوم به اليوم ليس أعمال تطوير فحسب، بل يُعد إنشاء مستشفيات جديدة تضمن زيادة عدد الأسّرة، وتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين من خلالها.

فيما أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن الدولة المصرية، بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منحت القطاع الصحي اهتماما خاصا، إيمانا منها بأن بناء الإنسان المصري يبدأ بتوافر رعاية صحية متقدمة، ولذا فقد عملت الدولة على تنفيذ مشروعات صحية ضخمة في الفترة من 2014 إلى 2025 باستثمارات تجاوزت 222 مليار جنيه، شملت أكثر من 1255 مشروعًا، ساهمت في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المستشفيات وتجهيزها بأحدث الأجهزة، وهناك متابعة مستمرة لسير العمل بكل المنشآت الصحية في جميع المحافظات مع فريق عمل وزارة الصحة والسكان؛ لضمان تقديم رعاية طبية وعلاجية على أعلى مستوى لكل مواطن مصري.

