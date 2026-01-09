الجمعة 09 يناير 2026
بعد مصرع محفظ قرآن وابنيه، وجبة سحور تدمر حياة أسرة بشبرا الخيمة

 كشفت التحقيقات في واقعة مصرع وإصابة أسرة كاملة بـ مدينة شبرا الخيمة، والتي راح ضحيتها الأب واثنان من أبنائه، عن تفاصيل مأساوية سبقت حادث الاشتباه في التسمم الغذائي.

5 من أسرة واحدة، أسماء ضحايا حادث اشتباه تسمم غذائي في شبرا الخيمة

تموين القليوبية تكشف حقيقة بيع اللحوم بـ5 جنيهات في شبرا الخيمة

وأوضحت التحريات بـ محافظة القليوبية أن الأسرة كانت تستعد للصيام، وتناولت وجبة سحور بسيطة، حيث قامت الأم بإعداد الأرز الأبيض داخل المنزل، فيما جرى شراء الكفتة من خارج المنزل.

 

الأب محفظ قرآن معروف بين أهالي المنطقة بحسن الخلق والسيرة الطيبة

 وأضاف شهود العيان أن الأب، وهو محفظ قرآن معروف بين أهالي المنطقة بحسن الخلق والسيرة الطيبة، شعر بإعياء شديد عقب تناول الطعام، قبل أن يفارق الحياة وهو على سجادة الصلاة داخل منزله، في مشهد صادم هزّ قلوب كل من عرفه.

وعاش الأب في المنطقة لأكثر من 30 عامًا، وعمل سابقًا بإحدى السنترالات، ثم ترك عمله وتفرغ لتحفيظ القرآن الكريم، وكانت زوجته تشاركه في تعليم القرآن، فيما أكد الأهالي أن الأسرة بأكملها عُرفت بالهدوء والالتزام وحسن السمعة.

 

أسماء الضحايا في حادث تسمم أسرة بشبرا الخيمة 

 وجاءت أسماء الضحايا المتوفين على النحو التالي: محمد ع م، 50 سنة، محفظ قرآن، الأب، وأحمد م ع م، 21 سنة، الابن، وحفصة م ع، 18 سنة، الابنة، بينما المصابون هم: زينب م ع، 47 سنة، ربة منزل، تعاني من آلام بالبطن، وحمزة م ع، 13 سنة، الابن، ويعاني أيضًا من آلام بالبطن.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث وُضع كل من الأم والابن المصاب تحت الملاحظة في العناية المركزة نظرًا لخطورة حالتهما.

وفي سياق التحقيقات، قررت الجهات المختصة انتداب مصلحة  الطب الشرعي لتشريح جثامين المتوفين، لتحديد سبب الوفاة بدقة بعد العثور على بقايا وجبة كفتة، والتأكد من وجود أي شبهة جنائية من عدمه، على أن يتم التصريح بالدفن بعد الانتهاء من أعمال التشريح.

الجريدة الرسمية