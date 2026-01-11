الأحد 11 يناير 2026
رياضة

الزمالك يبحث عن هدف التعادل أمام زد بعد مرور 65 دقيقة

الزمالك وزد
الزمالك وزد
كأس عاصمة مصر، يتقدم فريق زد على نظيره الزمالك بنتيجة 1-0، بعد مرور 65 دقيقة من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد على استاد السلام، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

أهداف مباراة الزمالك وزد

سجل أحمد خالد كباكا هدف زد في شباك الزمالك في الدقيقة 30

وجاء تشكيل الزمالك أمام زد كالتالي: 

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – السيد أسامة – عمر جابر.

خط الوسط: يوسف وائل "فرنسي" - سيف جعفر – آدم كايد.

خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد مجدي وعلي عبد المجيد ومحمد إبراهيم ومحمود عصام الحضري ومحمد حمد وعمار ياسر وشيكو بانزا وعدي الدباغ.

تشكيل زد أمام الزمالك

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي كاستلو – أحمد طارق – محمد ربيعة  – سامح إبراهيم.

خط الوسط: ماتا ماجاسا – أحمد الصغيري – رأفت خليل - أحمد عادل ميسي.

خط الهجوم: أحمد خالد كباكا – مصطفى سعد ميسي.

ويحتل الزمالك المركز السادس وقبل الأخير في ترتيب المجموعة الثالثة بأربع نقاط من 4 مباريات، فيما يحل زد ثالثًا بـ7 نقاط من 4 مباريات.

نظام كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026

ويشارك هذا الموسم في بطولة كأس الرابطة 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، موزعةً على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر 

  • المجموعة الأولى: الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب
  • المجموعة الثانية: بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة
  • المجموعة الثالثة: الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

ويتأهل من كل مجموعة في بطولة كأس العاصمة كل من المتصدر والوصيف مباشرةً إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات، لضمان منافسات قوية ومتوازنة في الأدوار الإقصائية.

أبطال كأس عاصمة مصر

وشهدت النسخ الأربع السابقة تتويج مودرن سبورت بأول لقب "كأس رابطة الأندية"، فيما نجح فريق سيراميكا في التتويج بآخر 3 نسخ من هذه البطولة قبل أن يودع الثنائي هذه النسخة، ليعلنا عن بطل جديد للبطولة هذا الموسم.

الزمالك الزمالك وزد مباراة الزمالك وزد أهداف مباراة الزمالك وزد كأس عاصمة مصر

