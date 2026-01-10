صلاح يطارد دياز، ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025

18 حجم الخط

أمم أفريقيا، تشهد منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، منافسة على هدافي الكان.

وارتفع رصيد إبراهيم دياز إلى 5 أهداف في صدارة قائمة هدافي النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا.

فيما يمتلك قائد منتخب مصر، محمد صلاح، 3 أهداف.

ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا

1- إبراهيم دياز، المغرب، 5 أهداف.

2- محمد صلاح، مصر، 3 أهداف.

3- أديمولا لوكمان، نيجيريا، 3 أهداف.

4- أماد ديالو، نيجيريا، 3 أهداف.

5- أيوب الكعبي، المغرب، 3 أهداف.

6- فيكتور أوسيمين، نيجيريا، 3 أهداف.

7- رياض محرز، الجزائر، 3 أهداف.

8- لاسين سينايكو، مالي، 3 أهداف.

9- نيكولاس جاكسون، السنغال، هدفان.

10- لايلي فوستر، جنوب أفريقيا، هدفان.

وأحرز إبراهيم دياز الهدف الأول لمنتخب المغرب بالدقيقة 26، حيث أصبح أول لاعب في تاريخ كأس أمم أفريقيا ينجح في التسجيل خلال 5 مباريات متتالية في نسخة واحدة.

وهذا الإنجاز جعل دياز يدخل “نادي الكبار” عربيًا، حيث تساوى مع المصريين محمد دياب “ديبة” (نسخة 1957) ومحمد ناجي جدو (نسخة 2010) كأكثر العرب تسجيلًا في نسخة واحدة، خلف حسام حسن (7 أهداف) وحسن الشاذلي (6 أهداف).



كما عز دياز صدارته لقائمة هدافي المغرب في نسخة واحدة من كاس الامم الافريقية برصيد 5 أهداف، مبتعدًا عن أقرب ملاحقيه في النسخة الحالية أيوب الكعبي، وعن أساطير الكرة المغربية مثل أحمد فرس، يوسف حجي، وسفيان بوفال، الذين توقف رصيدهم عند 3 أهداف في دورة واحدة.

وفاز منتخب المغرب أمام الكاميرون 2-0 في المباراة التي جرت على ملعب مركب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

