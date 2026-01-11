مع اشتداد الاحتجاجات، رسالة غامضة من خامنئي إلى الشعب الإيراني

18 حجم الخط

نشر حساب المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي على منصة "إكس"، فجر اليوم الأحد، تدوينة غامضة باللغة الفارسية، في الوقت الذي ما تزال فيه الاحتجاجات على أشدها في إيران.

وجاء في تدوينة المرشد الإيراني خامنئي: "إن شاء الله، قريبًا جدًّا، سينشر الله شعور النصر في قلوب جميع أبناء الشعب الإيراني"، دون مزيد من التفاصيل.

وتزامنت تدوينة خامنئي مع احتجاجات متصاعدة في إيران على خلفية سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتهديدات أمريكية إسرائيلية بشن هجوم جديد على إيران.

وجاءت التدوينة الغامضة بعد مرور أكثر من 48 ساعة على انقطاع شبكة الإنترنت عن الإيرانيين، وحظر المكالمات الدولية بسبب الاحتجاجات المتواصلة منذ أكثر من أسبوعين.

وكانت تقارير دولية قد أشارت إلى أن الضغط الشعبي على النظام الإيراني مع استمرار التظاهرات الحالية يضيق الخناق ويقلل الخيارات أمام المرشد الإيراني.

وكانت مجلة "التايمز" قد نشرت معلومات تفيد بوجود خطة بديلة أعدها النظام الإيراني من أجل هروب المرشد خامنئي إلى روسيا، في حال تصاعدت الأوضاع أكثر من ذلك وفقد النظام السيطرة عليها.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.