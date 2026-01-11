الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مع اشتداد الاحتجاجات، رسالة غامضة من خامنئي إلى الشعب الإيراني

خامنئي، فيتو
خامنئي، فيتو
18 حجم الخط

نشر حساب المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي على منصة "إكس"، فجر اليوم الأحد، تدوينة غامضة باللغة الفارسية، في الوقت الذي ما تزال فيه الاحتجاجات على أشدها في إيران.

وجاء في تدوينة المرشد الإيراني خامنئي: "إن شاء الله، قريبًا جدًّا، سينشر الله شعور النصر في قلوب جميع أبناء الشعب الإيراني"، دون مزيد من التفاصيل.

وتزامنت تدوينة خامنئي مع احتجاجات متصاعدة في إيران على خلفية سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتهديدات أمريكية إسرائيلية بشن هجوم جديد على إيران.

وجاءت التدوينة الغامضة بعد مرور أكثر من 48 ساعة على انقطاع شبكة الإنترنت عن الإيرانيين، وحظر المكالمات الدولية بسبب الاحتجاجات المتواصلة منذ أكثر من أسبوعين.
وكانت تقارير دولية قد أشارت إلى أن الضغط الشعبي على النظام الإيراني مع استمرار التظاهرات الحالية يضيق الخناق ويقلل الخيارات أمام المرشد الإيراني.

وكانت مجلة "التايمز" قد نشرت معلومات تفيد بوجود خطة بديلة أعدها النظام الإيراني من أجل هروب المرشد خامنئي إلى روسيا، في حال تصاعدت الأوضاع أكثر من ذلك وفقد النظام السيطرة عليها.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي اللغة الفارسية إيران حساب المرشد الأعلى لإيران احتجاجات متصاعدة في إيران شبكة الانترنت
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد واستمرار انخفاض درجات الحرارة

أمم أفريقيا، عمر مرموش يحرز هدف منتخب مصر الأول في شباك كوت ديفوار

بعد تداول 3 أسماء، ما ضوابط انتخاب رئيس مجلس النواب 2026؟

مدرب كوت ديفوار: سقطنا في فخ الخبرة المصرية.. والأهداف التي استقبلناها غير مقبولة

أمم أفريقيا، شاهد أهداف مباراة مصر وكوت ديفوار في الشوط الأول

أمم أفريقيا، موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كان 2025

الموت يفجع الفنان محمد رمضان

شاهد، بكاء وحسرة لاعبي كوت ديفوار بعد الخسارة أمام منتخب مصر بأمم أفريقيا

خدمات

المزيد

بيان مهم لحاجزي شقق الإسكان المتوسط قبل التخصيص

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 6915 جنيهًا

رسميا، أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك المركزي

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 11 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم لعب القمار بالمنام وعلاقته بالفساد والمشاكل في التجارة

محمد القلاجي يتصدر الحلقة 18 من «دولة التلاوة» وخروج محمد ماهر

المزيد
الجريدة الرسمية