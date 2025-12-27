تجديد حبس 4 عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في روض الفرج

18 حجم الخط

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح روض الفرج تجديد حبس 4 عاطلين لاتهامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة روض الفرج، 15 يوما على ذمة التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام عدد من الأشخاص بأعمال تنقيب داخل عقار سكني بالمنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العقار، وأسفر الفحص عن ضبط المتهمين، من بينهم مالك العقار محل الواقعة، وذلك أثناء قيامهم بأعمال الحفر، كما عُثر على حفرتين بالطابق الأرضي، وضُبطت بحوزتهم أدوات تُستخدم في التنقيب عن الآثار.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة مستخدمين الأدوات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

عقوبة التنقيب عن الآثار

نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن “تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم”.

ونصت المادة الأولى من قانون حماية الآثار على “ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة”.

جريمة سرقة الآثار

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.