محمد القلاجي يبدع في «دولة التلاوة» وإجماع لجنة الحكام على عبقرية الصوت

شهدت المنافسة القرآنية في برنامج «دولة التلاوة» لحظة استثنائية مع تلاوة القارئ المتسابق محمد القلاجي، الذي قدّم أداءً متوازنًا جمع بين قوة الصوت ودقة الأحكام، ما انعكس بوضوح على ردود فعل لجنة التحكيم التي أجمعت على تميّزه خلال الحلقة.

حسن عبد النبي: قراءة القلاجي متقنة بلا أي أخطاء

أشاد الشيخ حسن عبد النبي بتلاوة القلاجي، مؤكدًا أنها جاءت منضبطة من حيث الحكم والأداء والتجويد، وقال إن القراءة خلت تمامًا من أي أخطاء تجويدية، وهو ما يعكس تمكن المتسابق من أصول التلاوة والتزامه بالقواعد الدقيقة للقرآن الكريم.

طه عبد الوهاب: محمد القلاجي نجم متألق يبدع في كل المقامات

من جانبه، عبّر الدكتور طه عبد الوهاب عن إعجابه الشديد بالأداء، مؤكدًا أن محمد القلاجي ظهر كعادته نجمًا متألقًا ومتميزًا، وقال: «لو أطول أصعدك للمرحلة الأخيرة كنت صعدتك دلوقتي»، مشيرًا إلى إبداعه في جميع المقامات الصوتية وقدرته على التنقل بينها بسلاسة وثقة.

تشبيه محمد القلاجي بكبار القرّاء يزيد من قيمة الأداء

ولم تتوقف الإشادة عند حدود التقنية، إذ شبّه الدكتور طه عبد الوهاب المتسابق بكبار القرّاء من أعلام المدرسة المصرية، مثل الشيخ محمد عمران والشيخ مصطفى إسماعيل، معتبرًا أن هذا المستوى يعكس موهبة حقيقية قادرة على الوصول إلى مصاف الكبار، وأضاف: «أحسنت.. وما شاء الله عليك».

إشادة جماعية تؤكد قوة المنافسة

واختتمت اللجنة تعليقاتها بإجماع واضح على جودة الصوتين خلال المنافسة القرآنية في التلاوة، في مشهد عكس قوة البرنامج وارتفاع مستوى المشاركين، وأكد من جديد أن «دولة التلاوة» باتت منصة حقيقية لاكتشاف الأصوات القرآنية الواعدة وإعادة الاعتبار لفن التلاوة الأصيل.

