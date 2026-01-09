الجمعة 09 يناير 2026
تريزيجيه: مواجهة كوت ديفوار نهائي مبكر وسنقاتل للفوز

محمود تريزيجيه، فيتو
أكد محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر، أن مواجهة كوت ديفوار، غدا السبت، في الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025 بمثابة نهائي مبكر.

وقال تريزيجيه خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا: “لدينا لاعبون كبار وقادرون على التأهل وإسعاد الشعب المصري”. 

وتابع: “نمتلك أفضل لاعبين في العالم وأفضل اللاعبين في الدوري المصري وهم الأفضل في أفريقيا وفي مراكزهم وجاهزون للمباراة، وسنقاتل لتحقيق الفوز والتأهل للدور نصف نهائي”.

ويخوض منتخب مصر مرانًا خفيفًا اليوم على ملعب تغازوت بمدينة أغادير المغربية، التي تحتضن معسكر الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا.

منتخب مصر يتخطى بنين بالثلاثة

كان منتخب مصر فاز في الدور ثمن النهائي على نظيره البنيني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما الإثنين الماضي على استاد أدرار بأغادير المغربية، ليحجز رسميا بطاقة التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

فيما صعد منتخب كوت ديفوار للدور ربع النهائي بعد الفوز على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على استاد مراكش الثلاثاء الماضي.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

تقام مباراة منتخب مصر المقبلة أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025، في تمام الساعة التاسعة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تنقل مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

