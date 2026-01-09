السبت 10 يناير 2026
رياضة

رقم قياسي لـ ياسين بونو مع منتخب المغرب

أمم أفريقيا، حقق ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب، عددا من الأرقام القياسية خلال مشاركته مع بلاده أمام الكاميرون في المباراة التي جرت على ملعب مركب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

 ياسين بونو يصبح أول حارس مع منتخب المغرب يحقق 4 كلين شيت في نسخة واحدة في تاريخ كأس أمم أفريقيا، حيث حافظ على شباكة نظيفة.

وفاز منتخب المغرب أمام الكاميرون 2-0 في المباراة التي جرت على ملعب مركب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025. 

 

أهداف مباراة المغرب والكاميرون

وجاء هدف المغرب الأول في مرمي الكاميرون  من ضربة ركنية أرسلت داخل منطقة الجزاء قابلها الكعبي برأسية وصلت عند إبراهيم دياز حولها إلى داخل الشباك بالدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني عزز المغرب تقدمه بالهدف الثاني بعد عرضية رائعة من نايف أكرد داخل منطقة الجزاء وصلت عند إسماعيل صبياري سددها قوية مرت على يسار حارس الكاميرون إلى داخل الشباك بالدقيقة 74 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة تأهل المغرب لمواجهة الفائز من مباراة الجزائر ضد نيجيريا في الدور نصف النهائي من أمم أفريقيا 2025.

وكانت مباراة المغرب والكاميرون شهدت أحداث مثيرة بعد مطالبة لاعبي المغرب في الدقيقة الأولي لركلة جزاء بعد لمس الكرة يد لاعب الكاميرون الا أن الحكم قرر مواصلة اللعب.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 22 من عمر المباراة لعلاج جونيور تشاماديو لاعب الكاميرون بعد كرة مشتركة وتدخل قوي من نصير مرزاوي واضطر بعدها مدرب الكاميرون إجراء تبديل اضطراري بخروج تشاماديو.

وفي الدقيقة 80 طالب الكاميرون يطالب بضربة جزاء بعد رأسية من ايتا ايونج على حدود منطقة الجزاء بعد أن اصطدمت في يد احد لاعبي المغرب والكاميرون تطالب بضربة جزاء لكن الحكم يحتسب خطأ لصالح دفاع المغرب.

تشكيل المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: نصير مزراوي، نايف أكرد، آدم ماسينا،أشرف حكيمي.

خط الوسط: نائل العيناوي، إسماعيل صيباري، بلال الخنوس.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، أيوب الكعبي، عبد الصمد الزلزولي.

تشكيل الكاميرون ضد المغرب


حراسة المرمى: ديفيس إباسي

خط الدفاع: محمدو ناجيدا، نوهو تولو، صامويل جونيور كوتو، تشي مالون، جونيور تشاماديو

خط الوسط: كارلوس باليبا، آرثر أفوم، داني ناماسو

خط الهجوم: بريان مبيومو، كريستيان كوفاني

يذكر أن منتخب المغرب تغلب على تنزانيا في دور الـ16 بالفوز بهدف نظيف، بينما أطاح المنتخب الكاميروني بنظيره الجنوب أفريقيا بعدما فاز عليه 2-1.

الجريدة الرسمية