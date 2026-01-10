إدمان الكربوهيدرات وكيفية السيطرة على الرغبة الملحة لتناولها

18 حجم الخط

الكربوهيدرات المصدر الرئيسي للطاقة التي يحتاجها الجسم لدعم وظائف الخلايا والأنسجة والأعضاء، إلا أن الجدل العلمي يتصاعد حول طبيعة علاقتنا ببعض أنواعها، وهل يمكن أن تصل إلى مرحلة "الإدمان" بمفهومه البيولوجي.

ما هي الكربوهيدرات؟

ينقسم مصادر الكربوهيدرات إلى فئتين رئيسيتين:

الكربوهيدرات المعقدة: وتوجد في الأطعمة الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية مثل الفواكه، الخضروات، البقوليات، والحبوب الكاملة (الخبز والمعكرونة والأرز الأسمر).

الكربوهيدرات البسيطة (المكررة): وتتوفر في الأطعمة فائقة المعالجة مثل الكعك، البسكويت، والخبز الأبيض، وتتميز هذه المنتجات بارتفاع سعراتها الحرارية وسكرياتها ودهونها، مقابل افتقارها للعناصر الغذائية والألياف.

ويواجه الكثيرون صعوبة في مقاومة الرغبة الملحة لتناول الكربوهيدرات المكررة بمجرد البدء فيها، مما دفع البعض لوصفها بـ "الإدمانية" تشبيها لها بتأثير المواد المخدرة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

هل يعترف الطب بـ "إدمان الكربوهيدرات"؟

رغم رصد الباحثين لأنماط سلوكية في تناول الأطعمة المصنعة تشبه اضطرابات الإدمان، إلا أن مصطلح "إدمان الكربوهيدرات" أو "إدمان الطعام" لا يزال غير مدرج رسميا كاضطراب في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية (DSM-5-TR).

ويشير الخبراء إلى أن هذا المفهوم يعبر عن صعوبة التحكم في السلوك القهري تجاه الأطعمة الغنية بالسكريات المضافة والدهون، دون القدرة على عزل مادة كيميائية محددة في الكربوهيدرات هي المسؤولة وحدها عن هذا التأثير، بل هو مزيج من المكونات في الأطعمة المكررة.

وتشير دراسات إلى أن الوجبات عالية الكربوهيدرات تحفز مناطق في الدماغ مرتبطة بـ "دائرة المكافأة"، حيث ترفع مستويات الدوبامين (ناقل عصبي مسؤول عن الشعور باللذة والتحفيز)، ومع التكرار، يفرز الدماغ كميات أقل من الدوبامين، مما يدفع الشخص لزيادة كمية الطعام للحصول على نفس الشعور بالرضا، وتلعب الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي العالي (التي ترفع سكر الدم بسرعة) دورا في اختلال هرمونات الشهية مثل الأنسولين، اللبتين، والجريلين.

بينما يرى باحثون آخرون أن الأدلة الحالية تعتمد بشكل كبير على دراسات أجريت على الحيوانات، وأن سلوكيات "الإدمان" تظهر فقط عند تقييد الوصول للسكر ثم إتاحته بشكل متقطع، كما يربطون الإفراط في تناول الكربوهيدرات بعوامل أخرى مثل:

محدودية الوصول للأطعمة الطازجة.

الضغوط النفسية، التوتر، الاكتئاب، أو صدمات الطفولة.

قائمة الأطعمة الأكثر "إغراءً"

تصدرت قائمة الأطعمة المرتبطة بالسلوك القهري أصناف تتميز بحمل جلايسيمي عالي، وهي:

البيتزا

الشوكولاتة

الرقائق المقرمشة

البسكويت

المثلجات

البطاطس المقلية

البرجر بالجبن

المشروبات الغازية

الكعك

الجبن

باستثناء الجبن، تشترك جميع هذه الأطعمة في كونها غنية بالكربوهيدرات المكررة، السكر، الملح، والدهون.

استراتيجيات السيطرة على الرغبة الملحة لتناول الكربوهيدرات

يقترح خبراء التغذية عدة خطوات لإدارة الرغبة في تناول الكربوهيدرات:

منح الأولوية للأطعمة الكاملة، مثل البروتينات الهزيلة والخضروات.

اتباع أنظمة متوازنة، مثل حمية البحر المتوسط.

زيادة استهلاك البروتين لتعزيز الشعور بالشبع.

تغيير نمط الحياة من خلال شرب الماء بكثرة، ممارسة الرياضة، وإدارة التوتر.

وينصح باللجوء إلى أخصائي تغذية أو طبيب مختص في حال تحول هذه الرغبات إلى ضيق نفسي أو سلوك يصعب التحكم فيه، مع ضرورة التحلي بالصبر وعدم لوم الذات عند التعثر في المسار الغذائي.

