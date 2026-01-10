السبت 10 يناير 2026
خارج الحدود

إدارة ترامب تعلق التمويل الفيدرالي لمينيسوتا ومينيابوليس

وزيرة الزراعة الأمريكية
وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز
أعلنت وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز أن إدارة الرئيس دونالد ترامب كشفت عن عمليات احتيال واسعة النطاق في ولايتي مينيسوتا ومينيابوليس، تورط فيها محتالون استولوا على مليارات الدولارات.

وأوضحت الوزيرة الأمريكية، في تدوينة عبر حسابها بمنصة "إكس"، أن المسؤولين المحليين لم يقدموا حتى الآن أي خطة لمعالجة هذه التجاوزات.
 

وقالت رولينز إن وزارة الزراعة الأمريكية قررت تعليق جميع المنح الفيدرالية المخصصة لمينيسوتا ومينيابوليس بشكل فوري، إلى حين تقديم أدلة كافية تثبت وقف عمليات الاحتيال ومحاسبة المتورطين.

وأضافت: "لن تكون هناك مساعدات بعد الآن للصوص"، مشددة على أن الوقت قد حان "لتطهير مينيسوتا من الفساد ووضع مصلحة دافعي الضرائب الأمريكيين في المقام الأول".

وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز ادارة الرئيس دونالد ترامب عمليات احتيال ولايتي مينيسوتا ومينيابوليس المنح الفيدرالية دافعي الضرائب الأمريكيين
الجريدة الرسمية