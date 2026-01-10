إدارة ترامب تعلق التمويل الفيدرالي لمينيسوتا ومينيابوليس

18 حجم الخط

أعلنت وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز أن إدارة الرئيس دونالد ترامب كشفت عن عمليات احتيال واسعة النطاق في ولايتي مينيسوتا ومينيابوليس، تورط فيها محتالون استولوا على مليارات الدولارات.

وأوضحت الوزيرة الأمريكية، في تدوينة عبر حسابها بمنصة "إكس"، أن المسؤولين المحليين لم يقدموا حتى الآن أي خطة لمعالجة هذه التجاوزات.



Enough is enough! The Trump administration has uncovered MASSIVE fraud in Minnesota and Minneapolis—billions siphoned off by fraudsters. And those in charge have ZERO plan to fix it.



Today, @USDA is SUSPENDING FEDERAL FINANCIAL AWARDS to Minnesota and Minneapolis, effective… pic.twitter.com/xEus3GAcGX January 9, 2026

وقالت رولينز إن وزارة الزراعة الأمريكية قررت تعليق جميع المنح الفيدرالية المخصصة لمينيسوتا ومينيابوليس بشكل فوري، إلى حين تقديم أدلة كافية تثبت وقف عمليات الاحتيال ومحاسبة المتورطين.

وأضافت: "لن تكون هناك مساعدات بعد الآن للصوص"، مشددة على أن الوقت قد حان "لتطهير مينيسوتا من الفساد ووضع مصلحة دافعي الضرائب الأمريكيين في المقام الأول".

