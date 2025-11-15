السبت 15 نوفمبر 2025
محافظات

ضبط نصف طن بنزين قبل تهريبه للسوق السوداء بالفيوم

المضبوطات، فيتو
قال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن المديرية شنت حملة مكبرة علي محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز وتجار المحروقات، للسيطرة علي أسعار المواد البترولية، ومنع تهريبها إلى السوق السوداء، وشارك في الحملة قسم مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة علي مستودعات المحروقات

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من ضبط نصف طن بنزين 80 قبل بيعه بالسوق السوداء، كان معبأ في 25 جركن سعة الجركن الواحد 20 لتر، ومحمل علي تروسيكلات بدائرة مركز سنورس، أن التحفظ علي المضبوطات والتروسيكل وقائدة، وأحيل الي الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ضبط 5500 كيلو شحوم منتهية الصلاحية بمصنع في حملة تموينية بدمياط

تحرير 10 محاضر وضبط 10 شكاير دقيق مدعم في حملة تموينية ببني سويف

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات علي مستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

الجريدة الرسمية