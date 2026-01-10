واشنطن ترد على اتهامات طهران لها بتأجيج احتجاجات إيران

18 حجم الخط

وصفت واشنطن اتهامات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لها بتأجيج حركة الاحتجاج التي اتسعت رقعتها في إيران بـ “الوهمية”.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، ردًّا على مواقف أدلى بها عراقجي خلال زيارة إلى لبنان: “يعكس هذا التصريح محاولة وهمية للتغطية على التحديات الجسيمة التي يواجهها النظام الإيراني في الداخل”، وفق وكالة “فرانس برس”.

والجمعة، قال عراقجي: إن الولايات المتحدة وإسرائيل تقفان خلف الاضطرابات في إيران، وربطها بأزمة اقتصادية تشبه ما حدث في لبنان عام 2023، مشددا على أن الحكومة تتشاور مع مختلف المكونات للحلول. وأكد أن الاحتمال العسكري ضئيل بسبب فشل التجارب السابقة.

وبدأت الاحتجاجات في إيران نهاية ديسمبر 2025، وتوسعت إلى أكثر من 100 مدينة بحلول 9 يناير 2026، مدفوعة بأزمة اقتصادية حادة تشمل تدهور العملة وارتفاع التضخم.

وتحولت المظاهرات من مطالب اقتصادية إلى سياسية تطالب بتغيير النظام، وسط إجراءات أمنية مشددة شملت قطع الإنترنت واعتقالات واسعة.

خامنئي: يد أمريكا ملطخة بداء آلاف الإيرانيين

وفي سياق متصل، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن يد الولايات المتحدة الأمريكية ملطخة بدم آلاف الإيرانيين في حرب الـ12 يومًا التي شنتها على إيران في 13 يونيو 2025.

ودعا خامنئي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التركيز على مشاكل بلاده الداخلية، بحسب موقع “حزب الله الإلكتروني” على “تيليجرام”.

وأضاف: هذا الرجل الذي يدعي أنه أب للشعب الإيراني سوف يسقط سقوطًا مريعًا، مشيرًا إلى أن “هناك مثيرين للشغب يريدون إرضاء الرئيس الأمريكي بتخريب الممتلكات العامة في بلادهم، وعلى الإيرانيين الحفاظ على وحدتهم، وطهران لن تتراجع عن تحقيق أهدافها قيد أنملة، والشعب الموحدة سوف يسقط الأعداء”.

تأييد أمريكي لمظاهرات إيران

تصريحات خامنئي جاءت بعد يوم من مقابلة أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الإعلامي الأمريكي هيو هيويت، موجهًا حديثه للإيرانيين قائلًا: كل ما أستطيع قوله هو أنكم يجب أن تشعروا بقوة تجاه الحرية. لا شيء يضاهي الحرية. أنتم شعب شجاع. من المؤسف ما حدث لبلدكم. كان بلدكم بلدًا عظيمًا. أتذكر قبل سنوات عندما كنت مطورًا عقاريًّا شابًّا، ذهب أصدقائي إلى إيران، وحققوا نجاحًا باهرًا.

ترامب يؤجج المظاهرات

وأضاف: لقد شيد أصدقائي الأمريكيون المتخصصون في مجال العقارات مباني في إيران، وقد حققوا نجاحا كبيرا في إيران. لقد رحلوا. كانوا مطورين ناجحين للغاية. كانوا أناسا رائعين، معظمهم مطورون من نيويورك، لكنهم ذهبوا إلى إيران ووفروا فرص عمل جيدة هناك. وأتذكر أنهم كانوا يقولون إن الناس رائعون، والمكان بأكمله رائع. لقد كان سوقا هائلا، والآن انظروا ماذا حدث، وفق “سي إن إن”.

وتحدث ترامب عن دعمه لولي عهد إيران السابق رضا بهلوي، وإمكانية لقائه في البيت الأبيض وسط المظاهرات التي تجتاح مناطق في إيران.

رضا بهلوي يدخل على خط المظاهرات

وقال ترامب: لقد راقبته، ويبدو شخصًا لطيفًا. لكنني لست متأكدًا من أن القيام بذلك كرئيس سيكون مناسبًا في هذه المرحلة. وأعتقد أنه يجب أن نتيح للجميع فرصة الظهور، وسنرى من سيبرز. لست متأكدا بالضرورة من أن هذا سيكون تصرفًا مناسبًا.

ودعا رضا بهلوي، نجل آخر شاه ملك إيراني منفي، إلى تنظيم احتجاجات واسعة النطاق الخميس، في أعقاب موجة المظاهرات الأخيرة التي اندلعت في البلاد.

وقال الابن الأكبر للشاه الذي أُطيح به في ثورة 1979 الإيرانية الإسلامية، في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الإقبال على الاحتجاجات الأخيرة كان “غير مسبوق”، وإنه تلقى تقارير تفيد بأن “النظام يشعر بخوف شديد ويحاول، مرّة أخرى، قطع الإنترنت” لوقف الاحتجاجات.

