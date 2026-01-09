الأعلى للجامعات يبحث نظم الدراسة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

18 حجم الخط

استضاف المجلس الأعلى للجامعات، بالتعاون مع هيئة فولبرايت في مصر، الدكتورة هيلين تشين، وذلك في إطار مشروع تطوير البرامج البينية.

وتشغل الدكتورة هيلين تشين منصب نائبة رئيس جامعة نورث كارولاينا ستيت لشؤون البرامج التعليمية، إلى جانب كونها أستاذة في علوم الحاسوب، وتقود عددًا من المبادرات الاستراتيجية في مجالات التخطيط الأكاديمي، والتعلم مدى الحياة، والتعليم الرقمي، كما تشرف على وحدات رئيسية بالجامعة، من بينها مركز التعليم الرقمي (DELTA)، ووحدات التعليم المستمر، ومعهد التحليلات المتقدمة.

ويأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 في مصر والتي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



استُهلت الزيارة باستقبال الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، الدكتورة هيلين تشين بمقر أمانة المجلس، وذلك بحضور فريق عمل المشروع.

وتناول اللقاء مناقشات موسعة حول نظم الدراسة الجامعية في كلٍ من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وما تشهده منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر من تطور ملحوظ على مستوى الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، والدولية.

وأكد الدكتور مصطفى رفعت خلال اللقاء اهتمام المجلس الأعلى للجامعات بتطوير البرامج البينية بما يسهم في دعم الابتكار وتعزيز البحث العلمي التطبيقي، وذلك من خلال بناء التحالفات المحلية والدولية، وتصميم منظومة متكاملة للبرامج البينية، وتنمية كفاءات أعضاء هيئة التدريس، وتطوير نظم التقييم، ودعم الابتكار في التعليم العالي المصري.



يأتي هذا التعاون ضمن استراتيجية المجلس لتعزيز الشراكات الدولية مع الجامعات الرائدة، للاستفادة من الخبرات العالمية لتطوير السياسات والممارسات الأكاديمية في مجال تطوير البرامج البينية. وتُعد هذه البرامج أحد المحاور الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.



وفي هذا السياق، ينظم المجلس الأعلى للجامعات سلسلة من ورش العمل المتخصصة التي تقدمها الدكتورة هيلين تشين، وتهدف إلى تبادل الخبرات الدولية، وبناء القدرات المؤسسية، ودعم الريادة والتميز الأكاديمي في منظومة التعليم العالي المصري.

