فيتامينات طبيعية تحتاج إليها البشرة في الجو البارد

18 حجم الخط

فيتامينات طبيعية تحتاج إليها البشرة، مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء وتعرض البشرة للهواء البارد والرياح الجافة، تزداد معاناة الجلد من الجفاف، الشد، البهتان، وأحيانًا التشققات والاحمرار.



في هذه الأجواء القاسية، تصبح البشرة في حاجة مضاعفة للتغذية العميقة والدعم الداخلي والخارجي للحفاظ على نضارتها ومرونتها.

فيتامينات هامة للبشرة

وتُعد الفيتامينات الطبيعية من أهم العناصر التي تحتاجها البشرة في الجو البارد، إذ تساعدها على مقاومة الجفاف، تعزيز حاجزها الواقي، وتحفيز تجدد الخلايا بشكل صحي وآمن.



في هذا التقرير، نستعرض أهم الفيتامينات الطبيعية الضرورية للبشرة خلال الطقس البارد، مع توضيح فوائد كل فيتامين ومصادره الطبيعية، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.



فيتامين A: الحارس الأول لنضارة البشرة

يُعد فيتامين A من الفيتامينات الأساسية لصحة الجلد، خاصة في فصل الشتاء. يساعد هذا الفيتامين على تجديد خلايا البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين، مما يقلل من ظهور الجفاف والخطوط الدقيقة الناتجة عن البرودة. كما يساهم في علاج تشققات الجلد وتحسين ملمسه.



مصادر فيتامين A الطبيعية تشمل الجزر، البطاطا الحلوة، السبانخ، الكرنب، والمشمش. كما يوجد بشكل غير مباشر في منتجات الألبان الكاملة وصفار البيض. إدخال هذه الأطعمة إلى النظام الغذائي الشتوي ينعكس إيجابًا على إشراقة البشرة ونعومتها.

فيتامين C: مقاومة البهتان ودعم الكولاجين

فيتامين C من أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية، وتزداد أهميته في الجو البارد حيث تميل البشرة إلى الشحوب وفقدان الحيوية. يعمل هذا الفيتامين على تحفيز إنتاج الكولاجين، توحيد لون البشرة، وحمايتها من تأثير العوامل البيئية القاسية.

تشمل مصادر فيتامين C الطبيعية البرتقال، الليمون، الجوافة، الكيوي، الفراولة، والفلفل الرومي. كما يمكن استخدامه موضعيًا من خلال ماسكات طبيعية تحتوي على عصير البرتقال أو الليمون المخفف، مع الحرص على الترطيب الجيد بعد الاستخدام.

فيتامين E: الترطيب العميق والحماية

يُعرف فيتامين E بدوره الفعّال في ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف والتشققات التي تكثر في فصل الشتاء. يعمل كدرع واقٍ ضد فقدان الرطوبة، ويساعد في تهدئة التهيّج والاحمرار الناتج عن الهواء البارد.

من أهم مصادر فيتامين E الطبيعية: اللوز، البندق، بذور دوار الشمس، زيت الزيتون، وزيت جنين القمح. ويمكن الاستفادة منه خارجيًا باستخدام الزيوت الطبيعية الغنية به لتدليك البشرة قبل النوم.

فيتامين D: التوازن وتجديد الخلايا

في الشتاء، تقل نسبة التعرّض لأشعة الشمس، ما يؤدي إلى نقص فيتامين D لدى كثير من الأشخاص، وهو فيتامين مهم لصحة البشرة وتجديد خلاياها. نقصه قد يؤدي إلى جفاف الجلد وظهور مشاكل جلدية مختلفة.

يمكن الحصول على فيتامين D من التعرض المعتدل لأشعة الشمس في الصباح، إضافة إلى مصادر غذائية مثل الأسماك الدهنية (السلمون، التونة)، صفار البيض، والحليب المدعم. الحفاظ على مستوياته يعزز مناعة الجلد وقدرته على مقاومة الالتهابات.

فيتامينات تحتاجها البشرة



فيتامين B5 (البانتوثينيك): تهدئة وإصلاح

يلعب فيتامين B5 دورًا مهمًا في تهدئة البشرة الجافة والحساسة، وهي حالة شائعة في الطقس البارد. يساعد على إصلاح حاجز الجلد الطبيعي وتقليل فقدان الرطوبة، كما يساهم في علاج التشققات والتهيّج.

يتوفر فيتامين B5 في الحبوب الكاملة، العدس، الفطر، الأفوكادو، والزبادي. كما يدخل في تركيب العديد من كريمات الترطيب الطبيعية المخصصة لفصل الشتاء.

فيتامين B7 (البيوتين): دعم مرونة البشرة

البيوتين من الفيتامينات المهمة للحفاظ على مرونة الجلد ومنع الجفاف الشديد. يساعد على تقوية الطبقة الخارجية للبشرة، ما يجعلها أكثر مقاومة للتقلبات الجوية.

تشمل مصادر البيوتين الطبيعية البيض، المكسرات، الشوفان، الموز، والبقوليات. نقصه قد يظهر على شكل جفاف وتقشّر ملحوظ في الجلد، خاصة في فصل الشتاء.

فيتامين K: تقليل الاحمرار والإجهاد

يساهم فيتامين K في تحسين مظهر البشرة المجهدة، والتقليل من الاحمرار والهالات الناتجة عن الإجهاد وقلة النوم خلال الشتاء. كما يساعد في دعم الدورة الدموية الدقيقة داخل الجلد.

يوجد في الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ، الخس، البروكلي، والكرنب، إضافة إلى زيت الزيتون.



نصائح لتعزيز استفادة البشرة من الفيتامينات في الشتاء

للحصول على أفضل نتائج، يُفضّل الجمع بين التغذية السليمة والعناية الخارجية.

شرب كميات كافية من الماء.

استخدام كريمات ترطيب غنية بالفيتامينات.

الابتعاد عن الغسولات القاسية، كلها عوامل تساعد البشرة على الاستفادة القصوى من هذه العناصر الطبيعية.

كما يُنصح بتناول الأطعمة الموسمية الطازجة واستخدام الزيوت الطبيعية كجزء من الروتين اليومي للعناية بالبشرة.



فيتامينات البشرة الطبيعية تمثل خط الدفاع الأول ضد آثار الجو البارد. من خلال الاهتمام بفيتامينات A، C، E، D، ومجموعة فيتامينات B وK، يمكن الحفاظ على بشرة صحية، مرطبة، ومشرقة طوال فصل الشتاء دون الحاجة إلى منتجات كيميائية قاسية. العناية الذكية تبدأ من الداخل، وتكتمل بالاهتمام الخارجي المنتظم، لتمنحك بشرة متوازنة وقوية مهما تغيّرت الظروف الجوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.