اصنعي بنفسك سيروم فيتامين سي فى المنزل لجمال بشرتك

السيروم من منتجات العناية بالبشرة الشهيرة التى تحرص بعض الفتيات على استخدامها للعناية بالبشرة وتفتيحها والتخلص من جميع المشكلات بها.

والسيروم له أنواع عديدة على حسب مكوناته، وعادة تفضل الفتيات سيروم فيتامين سي لتفتيح البشرة والحفاظ على شبابها.

سيروم طبيعي للبشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، طريقة عمل سيروم فيتامين سي لتفتيح البشرة.

المكونات:-

1 ملعقة صغيرة من مسحوق فيتامين C (حمض الأسكوربيك).

1 ملعقة صغيرة من ماء الورد أو الماء المقطر.

1 ملعقة صغيرة من الجلسرين النباتي.

2-3 قطرات من زيت فيتامين E.

طريقة التحضير:-

في وعاء صغير، أذيبى مسحوق فيتامين C في ماء الورد.

أضيفي الجلسرين وزيت فيتامين E، وامزجي جيدًا حتى تتجانس المكونات.

اسكبي الخليط في زجاجة صغيرة معقمة ومحكمة الإغلاق.

استخدميه يوميًا قبل النوم على بشرة نظيفة.

سيروم للبشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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