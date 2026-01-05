أفضل قناع طبيعي لترطيب البشرة بعمق فى الشتاء

18 حجم الخط

فصل الشتاء من أكثر الفصول قسوة على البشرة، حيث يؤدي انخفاض درجات الحرارة وكثرة التعرض للهواء البارد واستخدام الماء الساخن إلى فقدان البشرة لرطوبتها الطبيعية.

مما يسبب الجفاف، والتشقق، والبهتان، لذلك يصبح الاهتمام بترطيب البشرة بعمق ضروري للحفاظ على نعومتها ونضارتها، وتعد الأقنعة الطبيعية من أفضل الحلول الآمنة والفعالة التي تمنح البشرة التغذية والترطيب دون آثار جانبية.

أهمية ترطيب البشرة في الشتاء

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، إن من أهمية ترطيب البشرة فى الشتاء:-

منع جفاف البشرة وتشققها

الحفاظ على مرونة الجلد وتأخير ظهور التجاعيد

تهدئة الاحمرار والتهيج الناتج عن البرودة

منح البشرة مظهر صحي ومشرق

تقوية الحاجز الطبيعي للبشرة ضد العوامل الخارجية

أفضل قناع طبيعي لترطيب البشرة بعمق في الشتاء

وأضافت دعاء، أن قناع العسل والأفوكادو وزيت الزيتون، يعتبر من أقوى الأقنعة الطبيعية لترطيب البشرة الجافة والمتعبة في الشتاء، لأنه يجمع بين عناصر مغذية ومرطبة بعمق.

مكونات القناع:

ملعقة كبيرة عسل نحل طبيعي

نصف ثمرة أفوكادو ناضجة ومهروسة جيدا

ملعقة صغيرة زيت زيتون بكر

طريقة تحضير القناع:-

في وعاء نظيف، اهرسي نصف ثمرة الأفوكادو جيدا حتى تصبح ناعمة تماما.

أضيفي ملعقة العسل وملعقة زيت الزيتون.

اخلطي المكونات جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس.

نظفي بشرتك جيدا بغسول مناسب لنوع بشرتك.

وزعي القناع على الوجه والرقبة مع تجنب منطقة العينين.

اتركي القناع لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

اشطفي الوجه بالماء الفاتر ثم البارد لغلق المسام.

جففي البشرة بلطف وضعي كريم مرطب مناسب.

عدد مرات الاستخدام للبشرة الجافة مرتين أسبوعيا، وللبشرة العادية أو المختلطة مرة واحدة أسبوعيا، وللبشرة الحساسة مرة كل 10 أيام مع اختبار القناع على جزء صغير أولا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.