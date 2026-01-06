احذريها، 10 أخطاء شائعة في روتين البشرة المختلطة بفصل الشتاء

18 حجم الخط

أخطاء شائعة في روتين البشرة المختلطة، في فصل الشتاء تتعرض البشرة لتحديات مختلفة نتيجة انخفاض درجات الحرارة، قلة الرطوبة، والتعرض للهواء البارد، وهو ما ينعكس بشكل خاص على البشرة المختلطة التي تجمع بين مناطق دهنية وأخرى جافة في الوجه نفسه.





هذا التناقض يجعل العناية بها أكثر حساسية، وأي خطأ بسيط في الروتين اليومي قد يؤدي إلى مشكلات مثل الجفاف الشديد في الخدين، أو زيادة الإفرازات الدهنية وظهور الحبوب في منطقة الـT (الجبهة والأنف والذقن).



أخطاء تجنبيها عند العناية بالبشرة المختلطة شتاءً

في ما يلي تقرير شامل عن أخطاء شائعة في روتين البشرة المختلطة خلال فصل الشتاء يجب الانتباه لها وتجنبها، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.



1. استخدام نفس روتين الصيف دون تعديل

من أكثر الأخطاء شيوعًا هو الاستمرار في اتباع روتين العناية الصيفي خلال الشتاء. في الصيف تكون المنتجات خفيفة ومتحكمة في الزيوت، لكن في الشتاء تحتاج البشرة المختلطة إلى توازن مختلف. استخدام غسول قوي أو منتجات مات قد يزيد من جفاف المناطق الجافة ويحفز البشرة الدهنية على إفراز المزيد من الدهون لتعويض الفقد، ما يؤدي إلى انسداد المسام وظهور الحبوب.



2. الإفراط في غسل الوجه

تعتقد بعض النساء أن غسل الوجه أكثر من مرة يوميًا يقلل الدهون، لكن في الحقيقة الإفراط في الغسل خلال الشتاء يضر بالبشرة المختلطة. الماء الساخن والمنظفات القوية يزيلان الزيوت الطبيعية الواقية، ما يسبب شدًا وجفافًا في الخدين، ويجعل منطقة الـT أكثر دهنية كرد فعل دفاعي من الجلد.



3. استخدام ماء ساخن عند تنظيف البشرة

الماء الساخن قد يبدو مريحًا في الطقس البارد، لكنه من أسوأ ما يمكن استخدامه للبشرة. فهو يضعف الحاجز الطبيعي للجلد، يزيد من الجفاف والاحمرار، وقد يفاقم مشكلات القشور في المناطق الجافة. الأفضل استخدام ماء فاتر للحفاظ على توازن البشرة المختلطة.



4. إهمال الترطيب بحجة أن البشرة دهنية جزئيًّا

من الأخطاء الكبيرة الاعتقاد بأن البشرة المختلطة لا تحتاج إلى ترطيب كافٍ في الشتاء. إهمال الترطيب يؤدي إلى جفاف واضح في المناطق الجافة، بينما تفرز المناطق الدهنية زيوتًا أكثر، ما يخلّ بالتوازن الطبيعي للبشرة. الحل هو اختيار مرطب خفيف القوام، يحتوي على مكونات مرطبة مثل الجلسرين أو حمض الهيالورونيك دون أن يكون دهنيًا ثقيلًا.



5. استخدام مرطب ثقيل على كامل الوجه

في المقابل، تلجأ بعض النساء لاستخدام كريمات ثقيلة جدًا على كامل الوجه في الشتاء، وهو ما لا يناسب البشرة المختلطة. هذا الخطأ يؤدي إلى انسداد المسام في المناطق الدهنية وظهور الرؤوس السوداء والحبوب. الأفضل توزيع الترطيب بذكاء: مرطب أخف على منطقة الـT وأكثر تغذية على الخدين.

البشرة المختلطة



6. الإفراط في التقشير

التقشير مهم لإزالة الجلد الميت، لكنه سلاح ذو حدين، خاصة في الشتاء. التقشير المفرط أو استخدام مقشرات خشنة يؤدي إلى تهيج البشرة، زيادة الجفاف، واحمرار المناطق الحساسة. البشرة المختلطة في الشتاء تحتاج إلى تقشير لطيف مرة واحدة أسبوعيًا فقط، مع التركيز على المناطق الدهنية دون إيذاء المناطق الجافة.



7. تجاهل واقي الشمس في الشتاء

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن الشمس لا تؤثر في الشتاء. في الحقيقة، الأشعة فوق البنفسجية ما زالت موجودة وتؤثر سلبًا على صحة البشرة، وتزيد من التصبغات وجفاف الجلد. إهمال واقي الشمس يعرض البشرة للتلف المبكر، لذلك يجب استخدام واقٍ مناسب للبشرة المختلطة حتى في الأيام الغائمة.



8. استخدام منتجات كحولية لتقليل اللمعان

تلجأ بعض النساء إلى التونر أو المنتجات التي تحتوي على نسبة عالية من الكحول للتحكم في لمعان البشرة. في الشتاء، هذه المنتجات تزيد من الجفاف وتهيج البشرة، وتدفع الجلد لإفراز دهون أكثر. الأفضل اختيار تونر خالٍ من الكحول، يحتوي على مكونات مهدئة ومرطبة.



9. إهمال العناية الليلية

الشتاء يتطلب اهتمامًا خاصًا بالروتين الليلي، حيث تتجدد خلايا البشرة أثناء النوم. إهمال تنظيف البشرة جيدًا قبل النوم أو عدم استخدام مرطب ليلي مناسب يحرم البشرة المختلطة من فرصة التعافي والتوازن، ويؤدي إلى شحوب وجفاف واضح مع الوقت.



10. عدم شرب كمية كافية من الماء

العناية بالبشرة لا تقتصر على المستحضرات فقط. قلة شرب الماء في الشتاء تؤثر سلبًا على نضارة البشرة، وتزيد من جفافها وفقدان مرونتها. البشرة المختلطة تحتاج إلى ترطيب داخلي مستمر للحفاظ على توازنها الطبيعي.



البشرة المختلطة في فصل الشتاء تحتاج إلى روتين متوازن وذكي يراعي اختلاف احتياجات مناطق الوجه. تجنب الأخطاء الشائعة مثل الإفراط في التنظيف، إهمال الترطيب، أو استخدام منتجات غير مناسبة يساعد على الحفاظ على بشرة صحية، ناعمة، وخالية من المشكلات. المفتاح الحقيقي هو الاعتدال وفهم طبيعة البشرة، مع اختيار منتجات لطيفة تدعم الحاجز الطبيعي للجلد وتمنحه ما يحتاجه دون إفراط أو إهمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.