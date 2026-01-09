إصابة 3 أشخاص في تصادم ربع نقل مع توك توك بـ الدقهلية

18 حجم الخط

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع توك توك علي طريق ميت غمر أجا بعد بشلا اتجاه الكرامة في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بإصابة 3 أشخاص في الحادث وعلي الفور انتقلت قوة أمنية وسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وجري نقل المصابين لمستشفي ميت غمر العام.



وكشف مصدر طبي عن استقبال المصابين الثلاثة وهم “حمدي ا ي” 63 سنة من ميت أبوعربي شرقيه مصابا بكسر بالعمود الفقرى، “ رضا ه ف س” 44 سنة من ميت أبوعربي شرقيه مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقرى، "ماجدة ه ف س ا" 50 سنة بشلا من ميت غمر مصابةباشتباه كسر بالضلوع.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

أصيب 6 أشخاص في حادثين مختلفين على طريق ميت غمر بنها واخر طريق كفر شرف في محافظة الدقهلية.

إصابة 6 أشخاص في حادثين على طرق بميت غمر

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص علي طريق ميت غمر بنها أمام مصنع الغزل علي اثر تصادم ملاكى في توك توك.

إصابة 3 أشخاص في حادث على طريق ميت غمر بنها

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ميت غمر برفقة سيارتي إسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين لمستشفى ميت غمر.

وكشف مصدر طبي عن إصابة كل من “ عزة م ال أ 58 سنة ميت غمر مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقرى واشتباه ما بعد الارتجاج ، و”طلعت م عبد ال م" 60 سنة ميت الفرماوى ميت غمر مصابا بجرح قطعى بالأنف وخدوش وسحجات بالجسم، “ثناء م ا ال” 70 سنة ميت غمر مصابا باشتباه كسر بالفخذ الأيمن.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

وفي حادث آخر، شهد طريق كفر شرف مركز ميت غمر في محافظة الدقهلية إصابة 3 اشخاص في حادث اصطدام موتوسيكل في سيارة غير معلومة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم علي طريق كفر شرف ميت غمر.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ميت غمر وسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم لمستشفى ميت غمر.

وكشف مصدر طبي بـمستشفى ميت غمر عن إصابة “ مصطفي ا م غ ”15 سنة بكدمات بالصدر واشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالحوض ، “زياد ح م غ” 15 سنة باشتباه نزيف بالبطن ، علي ا ع س" 18 سنة بكدمات بالصدر واشتباه نزيف بالمخ.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

