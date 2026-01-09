محافظ الإسماعيلية يلتقي عددا من المواطنين عقب أداء صلاة الجمعة

18 حجم الخط

التقى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، عددا من مواطني المحافظة وذلك عقب أدائه لشعائر صلاة الجمعة بمجمع الشهداء الإسلامي.

واستمع محافظ الإسماعيلية خلال لقائه بالمواطنين لعدد من المقترحات والمشكلات التي وعد بحلها.

جانب من لقاء محافظ الإسماعيلية بأهالي المحافظة،فيتو

جانب من لقاء محافظ الإسماعيلية بأهالي المحافظة،فيتو

وكان قد أدى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، شعائر صلاة الجمعة بمسجد مجمع الشهداء الإسلامي "الدوحة سابقًا" بحي ثالث بمدينة الإسماعيلية.

جانب من لقاء محافظ الإسماعيلية بأهالي المحافظة،فيتو

أبرز الحضور خلال صلاة الجمعة

وذلك بحضور اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، واللواء إبراهيم أنور رئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

جانب من لقاء محافظ الإسماعيلية بأهالي المحافظة،فيتو

وكيل وزارة الأوقاف يلقي خطبة الجمعة

وألقى خطبة الجمعة الشيخ عبد الخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، والتي تحدث خلالها عن "قيمة الاحترام" في الإسلام.

جانب من لقاء محافظ الإسماعيلية بأهالى المحافظة،فيتو

وقال العطيفي: إن الاحترام ليس كلمةً تُقال، ولا مظهرًا يُتَصنَّع، بل هو خُلُقٌ عظيم يسكن القلوب قبل أن يظهر في السلوك، ودليلُ إنسانٍ عرَفَ قدر نفسِه فلم يُهِنها، وعرَفَ حقَّ غيره فلم يَظلمه، هو حفظُ الحدود، وصيانةُ الكرامة، وتوقيرُ الإنسان للإنسان، قولًا صادقًا، وفعلًا مستقيمًا، وسلوكًا نقيًّا، كما جاءت الخطبة الثانية بعنوان "التبرع بالدم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.