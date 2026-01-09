الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يلتقي عددا من المواطنين عقب أداء صلاة الجمعة

جانب من لقاء محافظ
جانب من لقاء محافظ الإسماعيلية بأهالي المحافظة،فيتو
18 حجم الخط

التقى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، عددا من مواطني المحافظة وذلك عقب أدائه لشعائر صلاة الجمعة بمجمع الشهداء الإسلامي.  

"سمك القنال" يجذب زائري الإسماعيلية وسباق بين المطاعم لتقديم العروض

قصر ثقافة الإسماعيلية يستضيف ورش مختبر المسرح العربي

واستمع محافظ الإسماعيلية خلال لقائه بالمواطنين لعدد من المقترحات والمشكلات التي وعد بحلها. 

جانب من لقاء محافظ الإسماعيلية باهالى المحافظة،فيتو
جانب من لقاء محافظ الإسماعيلية بأهالي المحافظة،فيتو
جانب من لقاء محافظ الإسماعيلية باهالى المحافظة،فيتو
جانب من لقاء محافظ الإسماعيلية بأهالي المحافظة،فيتو

وكان قد أدى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، شعائر صلاة الجمعة بمسجد مجمع الشهداء الإسلامي "الدوحة سابقًا" بحي ثالث بمدينة الإسماعيلية.

جانب من لقاء محافظ الإسماعيلية باهالى المحافظة،فيتو
جانب من لقاء محافظ الإسماعيلية بأهالي المحافظة،فيتو

أبرز الحضور خلال صلاة الجمعة 

وذلك بحضور اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، واللواء إبراهيم أنور رئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

جانب من لقاء محافظ الإسماعيلية باهالى المحافظة،فيتو
جانب من لقاء محافظ الإسماعيلية بأهالي المحافظة،فيتو

وكيل وزارة الأوقاف يلقي خطبة الجمعة 

وألقى خطبة الجمعة الشيخ عبد الخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، والتي تحدث خلالها عن "قيمة الاحترام" في الإسلام. 

جانب من لقاء محافظ الإسماعيلية باهالى المحافظة،فيتو
جانب من لقاء محافظ الإسماعيلية بأهالى المحافظة،فيتو

وقال العطيفي: إن الاحترام ليس كلمةً تُقال، ولا مظهرًا يُتَصنَّع، بل هو خُلُقٌ عظيم يسكن القلوب قبل أن يظهر في السلوك، ودليلُ إنسانٍ عرَفَ قدر نفسِه فلم يُهِنها، وعرَفَ حقَّ غيره فلم يَظلمه، هو حفظُ الحدود، وصيانةُ الكرامة، وتوقيرُ الإنسان للإنسان، قولًا صادقًا، وفعلًا مستقيمًا، وسلوكًا نقيًّا، كما جاءت الخطبة الثانية بعنوان "التبرع بالدم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شعائر صلاة الجمعة محافظ الإسماعيلية المواطنين اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية مسجد الدوحة الأوقاف خطبة الجمعة

مواد متعلقة

"سمك القنال" يجذب زائري الإسماعيلية وسباق بين المطاعم لتقديم العروض

مديرية العمل بالإسماعيلية تنفذ برنامجًا تدريبيًّا لتأهيل الشباب لسوق العمل

قصر ثقافة الإسماعيلية يستضيف ورش مختبر المسرح العربي

تطوير وتجميل ميدان إندونيسيا بالإسماعيلية (صور)
ads

الأكثر قراءة

مدرب كوت ديفوار عن جدل التحكيم: لا مشكلة لدينا إذا أدار مباراة مصر حكم مغربي

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

ألونسو لـ"سيميوني": احترام المنافس جزء أساسي من كرة القدم

جوائز ساويرس والفريضة الغائبة

سماء أوكرانيا تشتعل بـ "سوط الرب" الروسي.. صاروخ أوريشنك الفرط صوتي يمزق جدار الصوت بسرعة 13 ألف كم/ساعة.. ويضع العالم أمام الثالوث النووي

لماذا استبعد "الكاف" أمين عمر من قمة المغرب والكاميرون؟

لا أهداف لا صناعة، كشف حساب صلاح مصدق مع الزمالك بعد انتقاله رسميًّا إلى الوداد

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدٍ على فتاة بمصر القديمة

خدمات

المزيد

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

طرق دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًّا دون الحاجة إلى انتظار المحصل

قطع المياه 5 ساعات عن قرية البراجيل في الجيزة

قانون تنظيم الإعلان، ما هي عقوبات اللافتات المخالفة وفقا للقانون؟

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصي

هل يعد الموت يوم الجمعة علامة على حسن الخاتمة؟ الإفتاء تحسم الجدل

ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية