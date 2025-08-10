وكيل الطب العلاجي بالدقهلية يتفقد سير العمل بمستشفيات ميت غمر

وجه الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتشكيل لجنة موسعة من إدارة الطب العلاجي برئاسة الدكتور السيد فاروق وكيل المديرية للطب العلاجي، للمرور الميداني على مستشفى ميت غمر، ومستشفى الكلى والمسالك بميت غمر، ومستشفى دماص المركزي.

بتشكيل لجنة موسعة من إدارة الطب العلاجي للمرور الميداني على مستشفى ميت غمر

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزارء ووزير الصحة والسكان وتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لتعزيز الرقابة الميدانية على المستشفيات ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة التي رافقه فيها فرق الطب العلاجي، تفقد الدكتور السيد فاروق أقسام مستشفى ميت غمر بصحبة الدكتور أحمد سليمان مدير المستشفى، حيث تم المرور على قسم الاستقبال والتوجيه بتنظيم حركة سير المرضى، وتصنيف وفرز الحالات، وسرعة التعامل مع الطوارئ. كما تم متابعة أعمال التطوير بقسم عمليات الطوارئ وقسم الأطفال، مشيدًا بمستوى الأعمال ومؤكدًا على سرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية لبدء العمل.

سبل تلافي السلبيات وتوفير احتياجات المستشفى من المستلزمات

كما ناقش "فاروق" خلال اجتماع ختامي مع مدير المستشفى ونوابه والفرق الإشرافية، سبل تلافي السلبيات وتوفير احتياجات المستشفى من المستلزمات والقوى البشرية لضمان تقديم أفضل خدمة طبية.

التأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة

وفي مستشفى الكلى والمسالك بميت غمر، تم التأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وتوافر الأدوية والمستلزمات، فيما شملت الجولة مستشفى دماص المركزي، حيث جرى التشديد على التصنيف الجيد للحالات ومراجعة جداول الأطباء بالعناية، والتأكد من التعامل الجيد مع المرضى وقياس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة.

مستشفى ميت غمر تضم 185 سريرًا

يُذكر أن مستشفى ميت غمر تضم 185 سريرًا، منها 64 سريرًا للعناية المركزة للكبار والأطفال، إضافة إلى 12 غرفة عمليات، بينما تضم مستشفى دماص المركزي 94 سريرًا، منها 12 سريرًا للعناية المركزة و3 غرف عمليات، مما يعزز من قدرتهما على تقديم خدمات طبية متكاملة للمرضى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.