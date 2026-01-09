18 حجم الخط

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بدء التشغيل التجريبي للمعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع عبد السلام عارف بـحي غرب المنصورة، مؤكدا أن هذه المعارض الدائمة تهدف إلى توفير جميع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.

محافظ الدقهلية: بدء التشغيل التجريبي للمعرض الدائم للسلع الغذائية بحي غرب المنصورة

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن إنشاء المعرض الثاني بالمنصورة جاء بعد نجاح المعرض الأول بشارع قناة السويس، مؤكدا على وجود تخفيضات على أسعار السلع المختلفة بأسواق المعرض الدائم، تصل لأكثر من 20%، ويضم أكثر من شركة عارضة ومصنع، إلى جانب تخفيضات على أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم، بالإضافة إلى منفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في إطار العمل على توفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية، والتوسع في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

تخفيضات على أسعار السلع المختلفة بأسواق المعرض الدائم

كما تجري تخفيضات على اللحوم، وعروض على البيض الأبيض والأحمر بأسعار تتراوح بين 100 حتى 120 جنيها للطبق، وأسعار مميزة للزيوت والسكر والأرز، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تيسير وصول السلع إلى التجمعات السكنية، حيث يمكن للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية بسهولة، ما يسهم فى خفض الأسعار في الأسواق التقليدية وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.-

المتابعة المستمرة لعمل المعرض ورفع أي شكل من أشكال الإشغالات بمحيطه

ووجه محافظ الدقهلية، رئيس حي غرب المنصورة بالمتابعة المستمرة لعمل المعرض ورفع أي شكل من أشكال الإشغالات بمحيطه، ومنع وجود أي تجمعات للقمامة حول المعرض والحفاظ على المظهر الحضاري ومكتسبات هذا العمل لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى افتتاحه قريبا بشكل رسمي لتقديم خدماته كاملة للمواطنين.

وأكد المحافظ على رئيس حي غرب المنصورة بالتنسيق مع علي حسن مدير مديرية التموين لمتابعة أسعار السلع الغذائية المخفضة بالمعرض والإعلان عن الأسعار بشكل واضح، وتوفير السلع بالكميات المطلوبة والجودة العالية، كما كلف محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، بالإشراف على أعمال المعرض بالاشتراك مع الأستاذة إلهام نافع مدير التنمية الاقتصادية بحي غرب.

