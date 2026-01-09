الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

تركيب 70 ألف وصلة لمياه الشرب والصرف في المناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظات

القابضة لمياه
القابضة لمياه
18 حجم الخط

واصلت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خلال عام 2025 تعزيز دور المشاركة المجتمعية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين مستوى الخدمات، وتوسيع نطاق الاستفادة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في مختلف المحافظات.

وشهد العام تنفيذ أنشطة موسعة في مجال توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمنازل، حيث تم الانتهاء من توصيل نحو 70 ألف وصلة شملت 54 ألف وصلة مياه شرب و16 ألف وصلة صرف صحي جديدة، بما أسهم في تحسين جودة الحياة لآلاف الأسر في المناطق الأكثر احتياجًا.

كما عززت الشركة شراكاتها مع منظمات المجتمع المدني، من خلال التعاون مع 1836 جمعية أهلية لتنفيذ أكثر من 7000 نشاط مجتمعي متنوع، استهدف دعم الوعي المجتمعي، وتحسين الاستفادة من خدمات المياه والصرف الصحي، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى المواطنين.

وفي إطار برنامج القرض الدوار، تم توصيل خدمات مياه الشرب لأكثر من 18 ألف أسرة بواقع 18,059 وصلة منزلية تم تنفيذها حتى الآن، مع توزيع هذه الوصلات على عدد من المحافظات الأكثر احتياجًا، حيث جاءت محافظات سوهاج، وأسيوط، والفيوم في مقدمة المحافظات المستفيدة.

ويعكس هذا الحصاد السنوي حجم الجهود المبذولة في مجال المشاركة المجتمعية، ودورها الفاعل في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتكامل الأدوار بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة ومؤسسات المجتمع المدني، بما يدعم أهداف الدولة في تحسين مستوى المعيشة، وضمان وصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لكل مواطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشرب والصرف الصحى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الشركة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى الشركة القابضة لمياه الشرب الشركة القابضة لمياه
ads

الأكثر قراءة

الخليج يكتسح ضمك برباعية في الدوري السعودي

آرسنال يتوصل لاتفاق لتجديد عقد طويل الأمد لـ ساكا

وفاة ابنة الفنان أحمد عبد الحميد

اندلاع حريق هائل بمخزن مواسير بلاستيك في المنوفية والدفع بـ5 سيارات إطفاء

“مش هسيب حقي”، مدير "جولدن جيم" يكشف تفاصيل هجوم رجل أعمال عليه داخل صالته

لماذا استبعد "الكاف" أمين عمر من قمة المغرب والكاميرون؟

بعد اقتراب رحيله، أرقام مصطفى العش مع الأهلي منذ يناير 2025

ضوابط جديدة للامتحانات، تعليمات حاسمة للطلاب قبل دخول اللجان

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق المحلية اليوم الجمعة

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

طرق دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًّا دون الحاجة إلى انتظار المحصل

قطع المياه 5 ساعات عن قرية البراجيل في الجيزة

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أهم المعلومات عن سورة الهمزة وسبب نزولها

تفسير رؤية الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصي

هل يعد الموت يوم الجمعة علامة على حسن الخاتمة؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية