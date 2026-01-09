كلاسيكو الأرض.. أرقام مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في جميع المسابقات.. تفوق كتالوني في السوبر الإسباني آخر ثلاث نهائيات

18 حجم الخط

الكلاسيكو، يترقب عشاق الساحرة المستديرة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل الموافق 11 يناير الجاري.

وتستضيف السعودية في الوقت الحالي منافسات كأس السوبر الإسباني.

وضرب ريال مدريد موعدًا مع برشلونة في كلاسيكو الأرض مرتقب في نهائي كأس السوبر الإسباني لموسم 2025-2026 بعد الفوز أمام أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة بنتيحة 2-1.

وكان برشلونة حجز مقعده في النهائي، بعدما انتصر على أتلتيك بلباو بنتيجة 5-0 في نصف النهائي الآخر.

وتنطلق صافرة المباراة النهائية بين برشلونة وريال مدريد على ملعب "الإنماء" في التاسعة مساءً يوم الأحد المقبل.

ويلتقي برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني للموسم الرابع على التوالي وتوج البرسا بلقبين، فيما حصد الملكي بطولة واحدة قبل النهائي الرابع بينهما علي التوالي.



ويمتلك برشلونة 15 لقبا من كأس السوبر الإسباني تاريخيًا، بينما حصد ريال مدريد 13 بطولة.

أرقام مواجهات ريال مدريد وبرشلونة

والتقي ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الأرض في 262 مباراة في جميع المسابقات الرسمية حقق ريال مدريد الفوز في 107 مباراة مقابل 104 لغريمه التقليدي برشلونة فيما حسم التعادل نتيجة 51 مباراة.

وجاء تاريخ المواجهات في البطولات كالتالي:

تاريخ مواجهات برشلونة ضد ريال مدريد بالسوبر الإسباني

التقي ريال مدريد وبرشلونة في 18 مواجهة بالسوبر حقق ريال مدريد الفوز في 10 مباريات مقابل 6 مواجهات لبرشلونة وحسم التعادل نتيجة مباراتين.

تاريخ مواجهات برشلونة ضد ريال مدريد بالليجا

التقي برشلونة ضد ريال مدريد في 191 مباراة بالدوري الإسباني حقق الريال الفوز 80 مباراة مقابل 76 مباراة لنادي برشلونة وحسم التعادل نتيجة 35 مباراة.

تاريخ مواجهات برشلونة ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وجمع ريال مدريد ضد برشلونة 8 لقاءات في دوري أبطال أوروبا حقق ريال مدريد الفوز في 3 مباريات مقابل مباراتين لبرشلونة وحسم التعادل 3 مباريات.

تاريخ مواجهات برشلونة ضد ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا

والتقي ريال مدريد وبرشلونة في 38 مباراة حقق ريال مدريد الفوز في 13 مباراة فيما فاز برشلونة في 17 مباراة وحسم التعادل نتيجة 8 مواجهات.

تاريخ مواجهات برشلونة ضد ريال مدريد في كأس الدوري الإسباني

كما التقي برشلونة وريال مدريد في 6 مباريات بكأس الدوري الإسباني حقق الريال الفوز في مباراة مقابل فوزين لبرشلونة وحسم التعادل نتيجة ثلاث مباريات.

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد برشلونة

وجاءت أرقام مباريات كلاسيكو الأرض في جميع البطولات كالتالي:

الدوري الإسباني: 191 مباراة - فوز ريال مدريد 80 مباراة - فوز برشلونة 76 مباراة - التعادل 35 مباراة

دوري أبطال أوروبا: 8 مباريات - فوز ريال مدريد 3 مباريات - فوز برشلونة مباراتين - التعادل 3 مباريات

كأس ملك إسبانيا: 38 مباراة - فوز ريال مدريد 13 مباراة - فوز برشلونة 17 مباراة - التعادل 8 مباريات

كأس السوبر الإسباني: 18 مباراة - فوز ريال مدريد 10 مباريات - فوز برشلونة 6 مباريات - التعادل مباراتين

كأس الدوري الإسباني: 6 مباريات - فوز ريال مدريد مباراة واحدة - فوز برشلونة مباراتين - التعادل ثلاث مباريات

إجمالي المباريات: 262 مباراة - فوز ريال مدريد 107 مباراة - فوز برشلونة 104 مباراة - التعادل 51 مباراة

أهداف ريال مدريد: 445 هدفا

أهداف برشلونة: 436 هدفا

