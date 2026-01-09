الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

كلاسيكو الأرض.. أرقام مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في جميع المسابقات.. تفوق كتالوني في السوبر الإسباني آخر ثلاث نهائيات

ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
18 حجم الخط

الكلاسيكو، يترقب عشاق الساحرة المستديرة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل الموافق 11 يناير الجاري.

وتستضيف السعودية في الوقت الحالي منافسات كأس السوبر الإسباني.

وضرب ريال مدريد موعدًا مع برشلونة في كلاسيكو الأرض مرتقب في نهائي كأس السوبر الإسباني لموسم 2025-2026 بعد الفوز أمام أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة بنتيحة 2-1.

وكان برشلونة حجز مقعده في النهائي، بعدما انتصر على أتلتيك بلباو بنتيجة 5-0 في نصف النهائي الآخر.

وتنطلق صافرة  المباراة النهائية بين برشلونة وريال مدريد على ملعب "الإنماء" في التاسعة مساءً يوم الأحد المقبل.

ويلتقي برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني للموسم الرابع على التوالي  وتوج البرسا بلقبين، فيما حصد الملكي بطولة واحدة قبل النهائي الرابع بينهما علي التوالي.


ويمتلك برشلونة 15 لقبا من كأس السوبر الإسباني تاريخيًا، بينما حصد ريال مدريد 13 بطولة.

أرقام مواجهات ريال مدريد وبرشلونة 

والتقي ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الأرض في 262 مباراة في جميع المسابقات الرسمية حقق ريال مدريد الفوز في 107 مباراة مقابل 104 لغريمه التقليدي برشلونة فيما حسم التعادل نتيجة 51 مباراة.

وجاء تاريخ المواجهات في البطولات كالتالي: 

تاريخ مواجهات برشلونة ضد ريال مدريد بالسوبر الإسباني 

التقي ريال مدريد وبرشلونة في 18 مواجهة بالسوبر حقق ريال مدريد الفوز في 10 مباريات مقابل 6 مواجهات لبرشلونة وحسم التعادل نتيجة مباراتين.

تاريخ مواجهات برشلونة ضد ريال مدريد بالليجا

التقي برشلونة ضد ريال مدريد في 191 مباراة بالدوري الإسباني حقق الريال الفوز 80 مباراة مقابل 76 مباراة لنادي برشلونة وحسم التعادل نتيجة 35 مباراة.

تاريخ مواجهات برشلونة ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 

وجمع ريال مدريد ضد برشلونة 8 لقاءات في دوري أبطال أوروبا حقق ريال مدريد الفوز في 3 مباريات مقابل مباراتين لبرشلونة وحسم التعادل 3 مباريات.

تاريخ مواجهات برشلونة ضد ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 

والتقي ريال مدريد وبرشلونة في 38 مباراة حقق ريال مدريد الفوز في 13 مباراة فيما فاز برشلونة في 17 مباراة وحسم التعادل نتيجة 8 مواجهات.

تاريخ مواجهات برشلونة ضد ريال مدريد في كأس الدوري الإسباني 

كما التقي برشلونة وريال مدريد في 6 مباريات بكأس الدوري الإسباني حقق الريال الفوز في مباراة مقابل فوزين لبرشلونة وحسم التعادل نتيجة ثلاث مباريات.

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد برشلونة 

وجاءت أرقام مباريات كلاسيكو الأرض في جميع البطولات كالتالي:

الدوري الإسباني: 191 مباراة - فوز ريال مدريد 80 مباراة - فوز برشلونة 76 مباراة - التعادل 35 مباراة 

دوري أبطال أوروبا: 8 مباريات - فوز ريال مدريد 3 مباريات - فوز برشلونة مباراتين - التعادل 3 مباريات

كأس ملك إسبانيا: 38 مباراة - فوز ريال مدريد 13 مباراة - فوز برشلونة 17 مباراة - التعادل 8 مباريات

كأس السوبر الإسباني: 18 مباراة - فوز ريال مدريد 10 مباريات - فوز برشلونة 6 مباريات - التعادل مباراتين 

كأس الدوري الإسباني: 6 مباريات - فوز ريال مدريد مباراة واحدة - فوز برشلونة مباراتين - التعادل ثلاث مباريات

إجمالي المباريات: 262 مباراة - فوز ريال مدريد 107 مباراة - فوز برشلونة 104 مباراة - التعادل 51 مباراة 

أهداف ريال مدريد: 445 هدفا 

أهداف برشلونة: 436 هدفا 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكلاسيكو كلاسيكو الارض برشلونة وريال مدريد برشلونة ريال مدريد كأس السوبر الإسباني السوبر الإسباني

مواد متعلقة

بنزيما يدعم ريال مدريد في الكلاسيكو (تفاصيل)

موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

ريال مدريد يفوز على أتليتكو مدريد ويضرب موعدا مع برشلونة في نهائي السوبر الإسباني

نتيجة مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد بعد مرور 70 دقيقة بالسوبر الإسباني

برشلونة يكتسح أتلتيك بلباو بخماسية نظيفة ويتأهل لنهائي السوبر الإسباني (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

الخليج يكتسح ضمك برباعية في الدوري السعودي

آرسنال يتوصل لاتفاق لتجديد عقد طويل الأمد لـ ساكا

وفاة ابنة الفنان أحمد عبد الحميد

اندلاع حريق هائل بمخزن مواسير بلاستيك في المنوفية والدفع بـ5 سيارات إطفاء

“مش هسيب حقي”، مدير "جولدن جيم" يكشف تفاصيل هجوم رجل أعمال عليه داخل صالته

لماذا استبعد "الكاف" أمين عمر من قمة المغرب والكاميرون؟

بعد اقتراب رحيله، أرقام مصطفى العش مع الأهلي منذ يناير 2025

ضوابط جديدة للامتحانات، تعليمات حاسمة للطلاب قبل دخول اللجان

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق المحلية اليوم الجمعة

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

طرق دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًّا دون الحاجة إلى انتظار المحصل

قطع المياه 5 ساعات عن قرية البراجيل في الجيزة

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أهم المعلومات عن سورة الهمزة وسبب نزولها

تفسير رؤية الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصي

هل يعد الموت يوم الجمعة علامة على حسن الخاتمة؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية