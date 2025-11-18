الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
أخبار مصر

وفاة 3 معلمين وإصابة معلمة في تصادم نقل مع توك توك على الطريق الدولي بكفر الشيخ

نقابة المعلمين، فيتو
نقابة المعلمين، فيتو
تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي  نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم، تقريرًا من النقابة الفرعية بدسوق يفيد عن وفاة 3 معلمين وإصابة معلمة فى حادث تصادم سيارة نقل مع توك توك على الطريق الدولي بـ "أبو الروس- مطوبس" بكفر الشيخ.

وقع الحادث أثناء توجه  المعلمين إلى مدرسة الدمياطي للتعليم الأساسي بإدارة مطوبس، لأداء مهام عملهم، وتم نقل الجثامين لمستشفى فوه، ونقل المعلمة المصابة لتلقي العلاج اللازم.

 

تحرك عاجل من نقابة المعلمين

وكلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، محمد أبو زور، رئيس النقابة الفرعية بدسوق، بالتواجد مع أسر المعلمين بالمستشفى وتقديم واجب العزاء لهم، مؤكدًا على سرعة صرف مستحقاتهم المالية وتقديمها لأسرهم، والاطمئنان على الحالة الصحية للمعلمة المصابة وتقديم الدعم اللازم لها.

وتقدم النقابة العامة للمعلمين واجب العزاء لأسر المعلمين المتوفين، سائلين المولي عز وجل أن يتغمدهم فى واسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

