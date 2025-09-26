الجمعة 26 سبتمبر 2025
بلدية المحلة يعلق أنشطته الرياضية والاجتماعية حدادًا على ضحايا حريق مصنع الغزل

حريق المحلة
حريق المحلة

أعلن نادي بلدية المحلة برئاسة الدكتور مصطفى الشامي الحداد وتعليق الأنشطة الرياضية والاجتماعية بالنادي، حدادًا على ضحايا الحريق الذي شهده أحد مصانع الغزل بمدينة المحلة الكبرى.

ونشر نادي بلدية المحلة بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، جاء فيه: “يُعلن نادي بلدية المحلة، برئاسة الدكتور مصطفى الشامي، الحداد لمدة 3 أيام مع تعليق جميع الأنشطة الرياضية والاجتماعية، وذلك حدادًا على ضحايا حادث الحريق المأساوي بأحد مصانع الغزل والنسيج بالمدينة”.

وأضاف البيان: “يتقدم مجلس إدارة النادي بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل”.

ونجحت قوات الحماية المدنية، منذ قليل، في انتشال جثمان عامل آخر، وبذلك يرتفع عدد ضحاياحريق مصنع المحلة  لـ11 شخصًا.

وفي وقت سابق، تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال 10 جثامين لعمال من بين أنقاض مصنع الملابس الذي شب فيه حريق هائل الماضي بالمحلة الكبرى، والذي أدى إلى انهيار أجزاء من المبنى.

وفي تلك الأثناء تواصل فرق الإنقاذ بالغربية أعمال البحث وسط المخاطر الكبيرة الناتجة عن بقايا الانهيارات وحرارة الحريق، لضمان انتشال أي مفقودين آخرين محتملين.

بلدية المحلة انتخابات نادي بلدية المحلة تعاقدات نادي بلدية المحلة

