انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بدمياط

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة دمياط انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 11 / 1 / 2026، في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والحفاظ على الأمن الغذائي.

الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بدمياط

خطة شاملة لحماية الثروة الحيوانية

وأكدت مديرية الطب البيطري بدمياط، برئاسة الدكتور فتحي عبد العال، أن الحملة تأتي ضمن الخطة القومية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي تستهدف الحد من انتشار الأمراض المشتركة والوبائية، ودعم صغار المربين، والحفاظ على الإنتاج الحيواني باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الزراعي.

تنفيذ ميداني واسع بجميع قرى المحافظة

وأوضحت المديرية أن الحملة سيتم تنفيذها ميدانيا من خلال خمس إدارات بيطرية تغطي نطاق المحافظة بالكامل، وذلك عبر 48 لجنة بيطرية متخصصة، تقوم بالمرور على القرى والعزب والنجوع، لضمان وصول التحصينات إلى جميع الحيوانات المستهدفة دون استثناء.

أهداف صحية ووقائية متعددة

وتهدف الحملة إلى تحصين جميع الحيوانات خلال فترة التنفيذ، ورفع كفاءة الجهاز المناعي لديها لمقاومة مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بما يحد من نسب الإصابة والنفوق، ويحافظ على سلامة الثروة الحيوانية، إلى جانب تقديم الإرشادات الصحية والوقائية للمربين حول أساليب التربية السليمة وطرق الوقاية من الأمراض.

دعم مباشر للمربين وتحقيق الاستقرار الإنتاجي

وتسهم الحملة في دعم المربين وتحقيق الاستقرار في الإنتاج الحيواني، وتقليل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأمراض، فضلا عن تعزيز الوعي البيطري لدى المواطنين بأهمية التحصين الدوري كخط دفاع أول لحماية الحيوانات.

وفي ختام البيان، ناشدت مديرية الطب البيطري بدمياط السادة المربين التعاون الكامل مع الفرق البيطرية وتسهيل مهامها أثناء أعمال التحصين، بما يضمن نجاح الحملة وتحقيق أقصى درجات الوقاية، والحفاظ على الثروة الحيوانية بمحافظة دمياط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.