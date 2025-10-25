السبت 25 أكتوبر 2025
حفاظا على الثروة الحيوانية

بيطرى اسوان يطلق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع (صور)

انطلاق الحملة القومية
انطلاق الحملة القومية ضد مرض الحمى القلاعية بأسوان

انطلقت بمحافظة أسوان الحملة  القومية الثالثة للتحصين ضد امراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع والعترة الجديدة SAT1، اليوم السبت، رعاية المحافظ اللواء الدكتور  إسماعيل كمال، وإشراف الدكتور جمعة محمد مكي مدير مديرية الطب البيطرى بأسوان، ومن المقرر أن تستمر الحملة فى جميع قرى ونجوع المحافظة من أبوسمبل حتى السباعية، بهدف تغطية التعداد وتستمر أعمال التحصين على مدار اليوم.

توفير التحصينات 

قال الدكتور جمعة مكى مدير الطب البيطرى بأسوان: إنه يتم التحصين بالتحصينات التى وفرتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية ضد مرض الحمى القلاعية بكافة عتراته، وكذلك مرض حمى الوادى المتصدع، على أن يتم التحصين للحيوانات السليمة ظاهريا.

 

وأضاف أن ذلك مع الالتزام بالإجراءات السليمة لحفظ اللقاح المتبعة في كل حملة والمعروفة لدي جميع  الأطباء، كما يتم عمل ندوات إرشادية لحث المربين علي أهمية التحصين وكيفية الوقاية منه.

 

