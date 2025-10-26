انطلاق حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالبحيرة

انطلقت فعاليات الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لعام 2025 بنطاق محافظة البحيرة، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لتحصين الماشية بجميع مدن ومراكز المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، وضمن جهود المحافظة لحماية الثروة الحيوانية باعتبارها إحدى ركائز الأمن الغذائي القومي، والحد من انتشار الأمراض الوبائية.

إعطاء جرعات تنشيطية للحيوانات المحصنة سابقًا

قامت الإدارة البيطرية بكفر الدوار بتحصين الماشية بالقرى المستهدفة باستخدام لقاحي الحمى القلاعية المدمج والأحادي، ولقاح حمى الوادي المتصدع، إلى جانب إعطاء جرعات تنشيطية للحيوانات المحصنة سابقًا، وذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، كما تم تنفيذ حملات توعية ميدانية بقرى النحاس – شماعة – عبداللاه، للتأكيد على أهمية التحصين واتباع الإجراءات الوقائية، حيث قام أطباء الإرشاد البيطري بتوعية الأهالي بضرورة الإسراع في تحصين الماشية ضد المرضين، مع التنبيه إلى خطورتهما خاصة مع اقتراب فصل الشتاء نظرًا لسهولة انتقال العدوى عبر حركة الرياح.

تُنفذ الحملة وفق إجراءات وقائية مشددة

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على تقديم كافة أوجه الدعم للحملة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية، مشيدةً بجهود الفرق البيطرية الميدانية، حيث تُنفذ الحملة وفق إجراءات وقائية مشددة تضمن سلامة الحيوانات وحمايتها من أي مخاطر صحية، وتؤكد محافظة البحيرة على التعاون الكامل مع اللجان البيطرية والإسراع في التحصين، مع ضرورة الإبلاغ عن أي حالات اشتباه، دعمًا لجهود الدولة في مكافحة الأمراض الوبائية والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها داخل المحافظة.

