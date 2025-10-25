إطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالقليوبية

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، عن انطلاق فعاليات الحملة القومية الثالثة لعام 2025 لتحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تُنفذ في جميع مراكز ومدن المحافظة.

إطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ضمن خطة الدولة لحماية الثروة الحيوانية والحفاظ على الأمن الغذائي.

وأجرت الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، جولة تفقدية على عدد من لجان التحصين لمتابعة سير العمل، مؤكدةً أهمية التعاون الكامل من المربين وأصحاب الماشية مع الفرق البيطرية لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها.

من جانبه، أوضح الدكتور هاني شمس الدين، مدير الطب البيطري بالقليوبية، أن الحملة تهدف إلى وقاية الماشية من الأمراض الوبائية وحماية الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أنه تم توفير جميع اللقاحات اللازمة، إلى جانب اتخاذ كل الإجراءات والتجهيزات لضمان تنفيذ الحملة بكفاءة في مختلف أنحاء المحافظة.

ولفت إلى أن التحصين يتم باستخدام لقاح الحمى القلاعية المدمج ولقاح الحمى القلاعية الأحادي، بالإضافة إلى لقاح حمى الوادي المتصدع، وذلك وفق إجراءات وقائية صارمة تضمن سلامة الحيوانات وحمايتها من أي مخاطر صحية.

وأكد أنه تم تجهيز الإدارات البيطرية بجميع الأدوات والمستلزمات المطلوبة، كما تم تشكيل فرق بيطرية مدربة لتنفيذ أعمال التحصين من بيت إلى بيت، لضمان تغطية شاملة لجميع القرى والنجوع والمناطق النائية، مع الالتزام بتطبيق احتياطات الأمان الحيوي منعًا لانتقال العدوى.

وشدد محافظ القليوبية على تقديم كافة أوجه الدعم الأمني واللوجيستي للفرق البيطرية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في حماية الثروة الحيوانية باعتبارها أحد أعمدة الأمن الغذائي.

ودعت مديرية الطب البيطري مواطني القليوبية إلى ضرورة التعاون مع اللجان البيطرية والإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه، للمساهمة في إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها في حماية وتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.



