"محلية دمياط" تتابع ميدانيا نقل وتنظيم سوق الجمعة بمحور تاسع

رئيس مدينة دمياط
رئيس مدينة دمياط يتابع تجهيزات سوق الخضار الجديد
أجرى الدكتور سمير عتريس عبدالله رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، جولة ميدانية لمتابعة أعمال نقل وتنظيم سوق الجمعة بمحور تاسع بمدينة دمياط، بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وحرصا على تحقيق الانضباط والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

تنسيق كامل وتنظيم البائعين

شملت الجولة متابعة آليات تنظيم الباعة بالتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، حيث تم التأكيد على نقل السوق إلى الاتجاه المقابل للطريق، وتنظيمه في صورة باكيات مرقمة تحمل اسم كل بائع، بما يضمن إحكام السيطرة ومنع أي مظاهر للعشوائية داخل السوق.

 

مشاركة قيادات التنفيذ والاستماع لشكاوى المواطنين

جاءت المتابعة بحضور علي البيومي نائب رئيس المدينة، ومسؤولي الإدارات المعنية، إلى جانب مسؤولي قسم الإشغالات، حيث استمع رئيس المدينة إلى شكاوى المواطنين المتعلقة بإنارة بعض أعمدة المحور، وأصدر توجيهات فورية بسرعة صيانة الاعمدة وتحسين مستوى الاضاءة حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.

تنشيط التحصيل وتعظيم موارد الدولة

كما تابع عتريس أعمال تنشيط تحصيل مستحقات الدولة من السوق، مؤكدا أهمية الالتزام بالإجراءات المنظمة التي تسهم في تعظيم الموارد العامة دون الإخلال بمصالح البائعين أو المواطنين.

تشديد على النظافة والانضباط

وشدد رئيس الوحدة المحلية على ضرورة الالتزام بالنظافة العامة، مع استمرار المتابعة اليومية من فرق العمل لرفع المخلفات أولا بأول، والتنبيه على البائعين بعدم ترك أي مخلفات عقب انتهاء النشاط، مؤكدا اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

متابعة ميدانية يومية لخدمة المواطنين

وأكد رئيس الوحدة المحلية استمرار المتابعة الميدانية اليومية لسوق الجمعة ومحور تاسع، لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات وتحقيق الانضباط المطلوب، بما يلبي مطالب المواطنين ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي مدينة دمياط.

