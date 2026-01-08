الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات التعدي على سائق سيارة أجرة بدمياط

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات التعدي على سائق سيارة أجرة بدمياط
18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سائق سيارة أجرة بمحافظة دمياط.

الأمن ي<strong alt=الأمن يكشف ملابسات التعدي على سائق سيارة أجرة بدمياط وضبط المتهمين" width="433" height="578">كشف ملابسات التعدي على سائق سيارة أجرة بدمياط وضبط المتهمين">
الأمن يكشف ملابسات التعدي على سائق سيارة أجرة بدمياط وضبط المتهمين

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهما مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ.

بمواجهتهما، أقرا بنشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات تتعلق بالعمل على السيارة الأجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

على جانب آخر، تمكنت  الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة يظهر تضرر قائمة على النشر من اصطدام سيارة نقل بسيارتها وإحداث تلفيات بها ولاذ قائدها بالفرار أثناء سيرها  بمحافظة الشرقية.

بالفحص، تمكن رجال الشرطة من  تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو على أنها "منتهية الترخيص"، كما تم ضبط قائدها (سائق – مقيم بمحافظة الدقهلية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، وتولت النيابة العامة التحقيقات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعدي على سائق أجرة مشاجرة بدمياط كشف ملابسات فيديو ضبط المتهمين اخبار الحوادث الامن العام السوشيال ميديا النيابة العامة

مواد متعلقة

ضبط سائق اصطدم بسيارة مواطنة وفر هاربا بالشرقية

ضبط 12 شخصًا لاستغلالهم الأطفال في التسول بالقاهرة

ضبط مرتكبي إطلاق نار وتهديد أسرة بالقليوبية بسبب خلافات الجيرة

ضبط 113 ألف مخالفة مرورية و54 حالة تعاطي خلال 24 ساعة

ضبط شخص أطلق أعيرة نارية احتفالًا بفوز مرشح بانتخابات النواب بالبحيرة

ضبط 8 أشخاص للتنقيب غير مشروع عن الآثار بالقاهرة

ضبط 5 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة و7 أطنان دقيق مهرب

ضبط عنصر جنائي بتهمة غسل 90 مليون جنيه من نشاط المخدرات بالجيزة

ads

الأكثر قراءة

نادر عباسى يستلهم ذكريات الطفولة بحفل سيمفوني بدار الأوبرا

نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات

أول قرار جمهوري في 2026

8 معلومات عن متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)

ليفربول ضيفا ثقيلا على آرسنال في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي

كيف تتقدم بطلب تملك وحدة سكنية إلكترونيًّا؟

دفاع المتهم الأول في قضية السباح يوسف محمد: رئيس الاتحاد هو المسؤول

اتحاد منتجي الدواجن يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكتاكيت

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الخميس 8-1-2026

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 8-1-2026 بمنتصف التعاملات

كيف تتقدم بطلب تملك وحدة سكنية إلكترونيًّا؟

الدولار يسجل 448.73 جنيها للبيع ببنك السودان المركزي بتعاملات الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيسة الديوان، كل ما تريد معرفته عن السيدة زينب الموجودة بالقاهرة

هل كان الإسراء بالروح فقط أم بالجسد؟ اعرف أقوال العلماء

هل يجوز الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية