الداخلية تكشف ملابسات التعدي على سائق سيارة أجرة بدمياط

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سائق سيارة أجرة بمحافظة دمياط.

الأمن يكشف ملابسات التعدي على سائق سيارة أجرة بدمياط وضبط المتهمين" width="433" height="578">كشف ملابسات التعدي على سائق سيارة أجرة بدمياط وضبط المتهمين"> الأمن يكشف ملابسات التعدي على سائق سيارة أجرة بدمياط وضبط المتهمين

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهما مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ.

بمواجهتهما، أقرا بنشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات تتعلق بالعمل على السيارة الأجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

على جانب آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة يظهر تضرر قائمة على النشر من اصطدام سيارة نقل بسيارتها وإحداث تلفيات بها ولاذ قائدها بالفرار أثناء سيرها بمحافظة الشرقية.

بالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو على أنها "منتهية الترخيص"، كما تم ضبط قائدها (سائق – مقيم بمحافظة الدقهلية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.