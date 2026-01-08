ضبط مرتكبي إطلاق نار وتهديد أسرة بالقليوبية بسبب خلافات الجيرة

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تضرر أحد الأشخاص من قيام شخصين بتهديده وأفراد أسرته وإطلاق عيار ناري أسفل العقار محل سكنه بالقليوبية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي الواقعة.

وأظهرت الفحوصات الأولية عدم ورود أي بلاغ رسمي بالواقعة، وتبين أن المقطع المتداول نجم عن مشادة كلامية بين المتهمين والضحية بسبب خلافات الجيرة، حيث قام أحدهما بإطلاق عيار ناري تجاه مسكنه دون وقوع إصابات.

تم تحديد وضبط العنصرين الإجراميين المقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبحوزة أحدهما فرد خرطوش المستخدم في الواقعة، وأقرا خلال المواجهة بارتكاب الواقعة كما ظهر بالمقطع.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

