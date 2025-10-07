الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة المنوفية: غلق 71 وإنذار 538 منشأة طبية فى حملات تفتيشية

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية عن نتائج حملات التفتيش والمتابعة خلال شهر سبتمبر الماضي، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بضرورة المتابعة المستمرة والدورية لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن فرق التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر بالمديرية والإدارات الصحية شنت حملات مكثفة على مختلف المنشآت الطبية بنطاق المحافظة، شملت 1065 منشأة طبية بين عيادات خاصة ومراكز طبية ومعامل تحاليل ومراكز أشعة وحضانات ومحال نظارات طبية، وذلك للتأكد من الالتزام بمعايير الجودة والأنظمة الصحية المقررة.

غلق 71 منشأة مخالفة وإنذار 538 لتلافي الملاحظات

ومن جانبها، أشارت الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، إلى أن نتائج الحملات أسفرت عن مطابقة 394 منشأة للاشتراطات والمعايير الصحية المطلوبة، فيما تم إنذار 538 منشأة لتلافي بعض الملاحظات، كما تم غلق 71 منشأة مخالفة بشكل فوري، وجارٍ استصدار قرارات غلق لـ 62 منشأة أخرى.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على مختلف المنشآت الطبية بمراكز ومدن المحافظة، لضمان انتظام سير العمل وتطبيق اللوائح والمعايير الصحية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية محافظة المنوفية صحة المنوفية اخبار المنوفية مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية

