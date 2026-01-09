الجمعة 09 يناير 2026
أخبار مصر

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي بالجيزة غدا

امتحانات الصفين الأول
امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، والتي سبق الإعلان عنها في وقت سابق، وذلك في إطار تنبيه الطلاب وأولياء الأمور مع اقتراب موعد بدء الامتحانات.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات أولى وثانية إعدادي غدا السبت الموافق 10 يناير 2026، وتستمر حتى الأربعاء 14 يناير 2026، بجميع مدارس المحافظة، وفق الجداول المعتمدة رسميًا.

 

 

وأكدت المديرية أن الامتحانات تُعقد داخل المدارس خلال اليوم الدراسي، وتشمل جميع أنظمة التعليم، سواء التعليم العام أو مدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين والتعليم المهني، مع الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة لسير الامتحانات.

ودعت مديرية التعليم بالجيزة الطلاب إلى الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة، وضرورة مراجعة جداول الامتحانات المعلنة داخل المدارس، متمنية لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

وأتاحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة النموذج الثاني من امتحانات البوكليت في مادة Math لطلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك في إطار دعم العملية التعليمية ورفع مستوى استعداد الطلاب للامتحانات.


أهداف نشر نماذج بوكليت Math

وأكدت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن الهدف الأساسي من نشر نماذج امتحانات البوكليت يتمثل في تدريب الطلاب عمليًا على شكل الورقة الامتحانية الجديد، وتنمية مهارات تنظيم الوقت أثناء الامتحان، وإكساب الطلاب القدرة على الحل المنهجي والسليم للأسئلة، وتحسين مستوى الأداء والتحصيل الدراسي.

وأضافت أن هذه النماذج تسهم بشكل كبير في تقليل رهبة الامتحانات، ومساعدة الطلاب على فهم طبيعة الأسئلة المتوقعة، مما ينعكس إيجابيًا على نتائجهم.

دعم مستمر للطلاب

وأشارت مدير تعليم القاهرة إلى أن نماذج البوكليت في مادة Math تُعد أداة تعليمية فعالة تساعد الطلاب على الاستعداد الجيد للامتحانات، مؤكدة حرص المديرية الدائم على توفير كل ما من شأنه دعم الطلاب وتحقيق أفضل النتائج.

