الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظة الجيزة: تحصين وتعقيم 1296 كلبًا ضالًا خلال شهر وإنشاء شلاتر خاصة لها

الكلاب الضالة
الكلاب الضالة
18 حجم الخط
ads

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بضرورة التعامل الفوري والجاد مع شكاوى المواطنين الخاصة بظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحقيق الأمن والسلامة العامة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

توفير أماكن مخصصة لإقامة شلاتر

ووجّه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتوفير أماكن مخصصة لإقامة شلاتر بمساحات تتراوح ما بين 150 إلى 200 متر مربع بنطاق الأحياء والمراكز بما يسهم في التعامل الحضاري والآمن مع الكلاب الضالة مع عدم الإخلال بالتوازن البيئي. 

تكثيف أعمال تحصين وتعقيم الكلاب الضالة من خلال توفير الأطقم البيطرية

وفي هذا الإطار كلف المحافظ مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع جامعة القاهرة لتكثيف أعمال تحصين وتعقيم الكلاب الضالة من خلال توفير الأطقم البيطرية اللازمة إلى جانب تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ضمن خطة متكاملة للحد من انتشار الظاهرة.

تعقيم 1296 كلبًا ضالًا

وأكد محافظ الجيزة أنه تم خلال الشهر الماضي تحصين وتعقيم 1296 كلبًا ضالًا تضمنت 1054 كلبًا من خلال مديرية الطب البيطري، و242 كلبًا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لمواجهة مشكلة الكلاب الحرة بصورة منظمة وإنسانية.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية لتنفيذ تلك التوجيهات والتعامل مع شكاوى المواطنين بكل حسم بما يحقق التوازن بين الحفاظ على السلامة العامة والالتزام بالأسس الإنسانية في التعامل مع الحيوانات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ الجيزة الكلاب الضالة الطب البيطري المهندس عادل النجار تعقيم الكلاب الضالة ظاهرة الكلاب الضالة

مواد متعلقة

ضبط 45 طن دواجن ولحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر بالجيزة

ضبط 7 منشآت مخالفة بالجيزة لعدم التزامها باشتراطات الترخيص

الجيزة: بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بسيارات صغيرة

محافظ الجيزة: حصول منشأة دهشور على المركز الأول في مسابقة "بناء الثقة" للرعاية الأولية

محافظ الجيزة: رفع درجة الجاهزية القصوى استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير

ننشر التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي بالجيزة

وزيرة التنمية تتوجه إلى إسطنبول للمشاركة في منتدى صفر مخلفات

محافظ الجيزة يوجه بترقيم مركبات الـ"توك توك" لضبط المنظومة

الأكثر قراءة

قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لحاملي الدكتوراه من دعاة الأوقاف

قفزة جديدة في البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 2 يناير 2026

انخفاض جديد بالقاهرة والصغرى "تلج" بالصعيد، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

التحالف العربي يشن ضربات جوية على معسكر الخشعة في حضرموت

كأس عاصمة مصر، موعد مباراة الزمالك أمام زد

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السميع العليم في حلايب (بث مباشر)

سعر الأرز اليوم الجمعة في الأسواق المصرية

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الجمعة في الأسواق المصرية

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي

16 ألف جنيه لطن الصفيح، أسعار الخردة في ختام تعاملات الأسبوع

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل دعاء الصائم بالأيام البيض من شهر رجب، وهذه أقرب ساعة للإجابة

تفسير حلم السوق في المنام وعلاقته بمواجهة ضائقة مالية

دعاء صباح يوم الجمعة مستجاب، لا تفوته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads