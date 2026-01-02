محافظة الجيزة: تحصين وتعقيم 1296 كلبًا ضالًا خلال شهر وإنشاء شلاتر خاصة لها

18 حجم الخط

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بضرورة التعامل الفوري والجاد مع شكاوى المواطنين الخاصة بظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحقيق الأمن والسلامة العامة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

توفير أماكن مخصصة لإقامة شلاتر

ووجّه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتوفير أماكن مخصصة لإقامة شلاتر بمساحات تتراوح ما بين 150 إلى 200 متر مربع بنطاق الأحياء والمراكز بما يسهم في التعامل الحضاري والآمن مع الكلاب الضالة مع عدم الإخلال بالتوازن البيئي.

تكثيف أعمال تحصين وتعقيم الكلاب الضالة من خلال توفير الأطقم البيطرية

وفي هذا الإطار كلف المحافظ مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع جامعة القاهرة لتكثيف أعمال تحصين وتعقيم الكلاب الضالة من خلال توفير الأطقم البيطرية اللازمة إلى جانب تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ضمن خطة متكاملة للحد من انتشار الظاهرة.

تعقيم 1296 كلبًا ضالًا

وأكد محافظ الجيزة أنه تم خلال الشهر الماضي تحصين وتعقيم 1296 كلبًا ضالًا تضمنت 1054 كلبًا من خلال مديرية الطب البيطري، و242 كلبًا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لمواجهة مشكلة الكلاب الحرة بصورة منظمة وإنسانية.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية لتنفيذ تلك التوجيهات والتعامل مع شكاوى المواطنين بكل حسم بما يحقق التوازن بين الحفاظ على السلامة العامة والالتزام بالأسس الإنسانية في التعامل مع الحيوانات.

