ضبط 7 منشآت مخالفة بالجيزة لعدم التزامها باشتراطات الترخيص

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود مديرية الشئون الصحية لرصد الأنشطة المخالفة بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة فى إطار خطة تحسين الخدمات الطبية والتأكد من إصدار المنشآت العاملة للتصاريح اللازمة لمزاولة المهن الطبية.

ضبط ٧ منشآت مخالفة وتحرير إنذارات لتوفيق الأوضاع لعدم الالتزام باشتراطات الترخيص

واطلع المحافظ على تقرير إدارة العلاج الحر بشأن حملات الرصد والمتابعة والذى شمل نتائج المرور على ٣٠ منشأة طبية بنطاق مركز ومدينة أطفيح والتى شملت؛ عيادات خاصة وتخصصية ومراكز طبية ومراكز أشعة ومعامل تحاليل وعلاج طبيعى ومستشفيات.

وأوضح التقرير أن الحملات قد أسفرت عن ضبط ٧ منشأت مخالفة تضمنت؛ ٣ معامل تحاليل ومركز أشعة ومركز طبي وعيادة خاصة ومركز نساء وتوليد، وتحرير إنذارات لتوفيق الأوضاع لعدم الالتزام باشتراطات الترخيص وعدم إتباع معايير مكافحة العدوى.

وأكد محافظ الجيزة على مدير مديرية الشئون الصحية باستمرار شن الحملات وتكثيف المتابعة بصورة دورية لمنع أية أنشطة مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليها.

وفي سياق آخر أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن بدء تنفيذ خطة المحافظة لاستبدال مركبات التوك توك بسيارات حضارية صغيرة، وذلك ضمن منظومة نقل حديثة تستهدف تحسين السيولة المرورية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن المحافظة عكفت خلال الفترة الماضية على إعداد بدائل عملية لمركبات التوك توك، نظرًا لما تسببه من مشكلات تتعلق بإعاقة الحركة المرورية وعدم توافر البيانات الكاملة للعاملين عليها، بما يؤثر على انتظام الحركة داخل الأحياء والمراكز.

وأكد النجار أن المحافظة ستبدأ خلال الأيام المقبلة في تطبيق تجربة المركبات الجديدة بديلة التوك توك كمرحلة أولى بأحياء الهرم والعجوزة ومدن أكتوبر وحدائق أكتوبر، تمهيدًا لتقييمها ميدانيًا وتلافي أي ملاحظات قبل تعميمها تدريجيًا على باقي قطاعات المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن المركبة البديلة عبارة عن سيارة صغيرة تُعد خيارًا اقتصاديًا مناسبًا وبديلًا حضاريًا للتوك توك، وتمتاز بقدرتها على الحركة داخل الشوارع الضيقة، بالإضافة إلى تشغيلها بالغاز الطبيعي والبنزين، وقطع مسافة تصل إلى 550 كم بخزان واحد، إلى جانب ترخيصها رسميًا من خلال الإدارة العامة للمرور كسيارة أجرة، وعليه لا يمكن أن يقودها صغار السن.

