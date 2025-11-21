الجيزة: بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بسيارات صغيرة

18 حجم الخط

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن بدء تنفيذ خطة المحافظة لاستبدال مركبات التوك توك بسيارات حضارية صغيرة، وذلك ضمن منظومة نقل حديثة تستهدف تحسين السيولة المرورية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن المحافظة عكفت خلال الفترة الماضية على إعداد بدائل عملية لمركبات التوك توك، نظرًا لما تسببه من مشكلات تتعلق بإعاقة الحركة المرورية وعدم توافر البيانات الكاملة للعاملين عليها، بما يؤثر على انتظام الحركة داخل الأحياء والمراكز.

وأكد النجار أن المحافظة ستبدأ خلال الأيام المقبلة في تطبيق تجربة المركبات الجديدة بديلة التوك توك كمرحلة أولى بأحياء الهرم والعجوزة ومدن أكتوبر وحدائق أكتوبر، تمهيدًا لتقييمها ميدانيًا وتلافي أي ملاحظات قبل تعميمها تدريجيًا على باقي قطاعات المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن المركبة البديلة عبارة عن سيارة صغيرة تُعد خيارًا اقتصاديًا مناسبًا وبديلًا حضاريًا للتوك توك، وتمتاز بقدرتها على الحركة داخل الشوارع الضيقة، بالإضافة إلى تشغيلها بالغاز الطبيعي والبنزين، وقطع مسافة تصل إلى 550 كم بخزان واحد، إلى جانب ترخيصها رسميًا من خلال الإدارة العامة للمرور كسيارة أجرة، وعليه لا يمكن أن يقودها صغار السن.

ونوّه النجار إلى أنه سيتم تحديد تعريفة ثابتة للمركبات الجديدة، مع تخصيص لون موحد لكل حي ومدينة، بما يسهل التعرف على المركبات الخاضعة للمنظومة الجديدة وتحقيق الرقابة عليها بشكل فعّال.

وجاءت تصريحات المحافظ عقب اطلاعه على نتائج الاجتماع الذي عقده محمد مرعي السكرتير العام المساعد مع ممثلي جهاز السرفيس والنقل الجماعي والإدارة العامة للمرور والشركات العاملة في تصنيع وتوريد المركبات البديلة، وبحضور ممثلي المدن الجديدة فى نطاق المحافظة، وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات التي عُقدت خلال الأسابيع الماضية للوصول إلى أفضل الآليات العملية لاستبدال مركبات التوك توك ووضع قواعد تطبيق المنظومة الجديدة.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على توفير مميزات للراغبين في الانضمام إلى المنظومة الجديدة تشمل برامج تمويل وتسهيلات في السداد للراغبين في الحصول على المركبة البديلة، بما يعزز الإقبال على التحول إلى النموذج الحضاري الجديد.

واختتم محافظ الجيزة مؤكدًا أن المحافظة حريصة على تطوير منظومة النقل الخفيف بشكل يحقق الانضباط المروري ويعزز عوامل السلامة للمواطنين، مشيرًا إلى أن فرق المتابعة الميدانية ستعمل على مراقبة التطبيق والتدخل الفوري لمعالجة أي ملاحظات لضمان نجاح التجربة وتحقيق أهدافها في الارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة.

