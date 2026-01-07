الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل أرز بالسبانخ والليمون، طبق نباتي غني بالحديد ومثالي للصحة

طريقة الأرز بالسبانخ
طريقة الأرز بالسبانخ والليمون
18 حجم الخط

طريقة عمل الأرز بالسبانخ والليمون، من الأطباق النباتية الصحية التي تجمع بين الطعم الخفيف والمنعش والقيمة الغذائية العالية، وهو خيار مثالي للنساء الباحثات عن وجبة مشبعة دون دهون زائدة، خاصة في فترات الشتاء أو أثناء اتباع نمط غذائي متوازن.

طريقة عمل فطيرة الخضار السريعة في الطاسة

طريقة عمل فاصوليا حمراء بجوز الهند، نكهة مختلفة لعشاق التجديد في المطبخ

 تعتمد هذه الوصفة على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، لكنها في الوقت نفسه غنية بالحديد، الفيتامينات، ومضادات الأكسدة، ما يجعلها مناسبة للنساء، النباتيين، ومن يعانون من نقص الحديد أو الإرهاق المستمر.

 

فوائد الأرز بالسبانخ والليمون الصحية

 

السبانخ من الخضراوات الورقية الداكنة المعروفة بغناها بالحديد، الذي يلعب دورًا أساسيًا في الوقاية من الأنيميا وتعزيز طاقة الجسم. كما تحتوي السبانخ على فيتامين C، حمض الفوليك، المغنيسيوم، والألياف، وهي عناصر ضرورية لصحة المرأة، خاصة في فترات الإجهاد أو التغيرات الهرمونية.

 

أما الليمون، فيُعد إضافة ذكية للوصفة، ليس فقط لإعطاء نكهة منعشة، بل لأنه يساعد على تحسين امتصاص الحديد النباتي الموجود في السبانخ، مما يزيد من الاستفادة الغذائية للطبق. أما الأرز، فهو مصدر جيد للكربوهيدرات المعقدة التي تمنح الجسم طاقة تدوم لفترة طويلة دون ارتفاع مفاجئ في سكر الدم.

 

المكونات المطلوبة لعمل أرز بالسبانخ والليمون

كوبان من الأرز الأبيض أو البسمتي المغسول والمنقوع 20 دقيقة

حزمة سبانخ طازجة مغسولة ومفرومة خشنًا

بصلة متوسطة مفرومة ناعم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

فصّان من الثوم المفروم

عصير ليمونة كبيرة

قشر ليمون مبشور (اختياري)

ملح حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة كمون أو كزبرة ناشفة

مرق خضار أو ماء ساخن (حوالي 3 أكواب)

مكونات الأرز بالسبانخ والليمون
مكونات الأرز بالسبانخ والليمون

طريقة التحضير خطوة بخطوة

في قدر على نار متوسطة، يُسخن زيت الزيتون ثم تُضاف البصلة المفرومة وتُقلب حتى تذبل وتصبح ذهبية اللون.

يُضاف الثوم المفروم ويُقلب سريعًا حتى تفوح رائحته دون أن يتغير لونه.

تُضاف السبانخ المفرومة إلى القدر وتُقلب لبضع دقائق حتى تذبل تمامًا ويقل حجمها.

يُضاف الأرز المُصفّى إلى الخليط ويُقلب جيدًا حتى يتشرب نكهة السبانخ والبصل.

يُضاف الملح، الفلفل الأسود، والكمون أو الكزبرة، ثم يُسكب المرق الساخن.

يُترك الأرز حتى يبدأ بالغليان، ثم تُخفف النار ويُغطى القدر ويُترك لينضج لمدة 15–20 دقيقة.

بعد تمام النضج، يُطفأ النار ويُضاف عصير الليمون وقشر الليمون المبشور، ثم يُقلب برفق ويُترك مغطى 5 دقائق قبل التقديم.

 

نصائح لزيادة القيمة الغذائية

يمكن استخدام الأرز البني بدل الأبيض لزيادة نسبة الألياف.

يُفضل تقديم الطبق مع سلطة طازجة أو زبادي نباتي لوجبة متكاملة.

يمكن إضافة حفنة من البقدونس أو الشبت المفروم لزيادة محتوى الفيتامينات.

لتقليل السعرات الحرارية، يمكن تقليل كمية الزيت أو استخدام بخاخ الزيت.

 

لمن يناسب هذا الطبق؟

يُعد أرز السبانخ والليمون خيارًا مثاليًا للنساء النباتيات، من يتبعن حمية صحية، الطالبات أثناء فترات المذاكرة، والنساء اللواتي يعانين من الشعور بالخمول أو نقص الحديد. كما يناسب الأطفال بفضل طعمه الخفيف وسهولة هضمه.

 

في النهاية، لا يحتاج الطعام الصحي إلى تعقيد أو تكلفة عالية، وأرز السبانخ والليمون خير دليل على أن البساطة قد تكون مفتاح الصحة والطاقة، طبق واحد يجمع بين الفائدة، الطعم، وسهولة التحضير، ويستحق أن يكون ضمن قائمة الوجبات الأسبوعية لكل أسرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أرز بالسبانخ والليمون مكونات عمل الأرز بالسبانخ طريقة عمل الأرز بالسبانخ والليمون فوائد طبق الأرز بالسبانخ والليمون الأرز بالسبانخ

مواد متعلقة

طريقة عمل الأرز البني بالقرع العسلي والزعتر، طبق شتوي بقيمة غذائية عالية

طريقة عمل الأرز البسمتي الأبيض بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي، حلوى مصرية بطعم الزمن الجميل
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

سابقة خطيرة، قوات أمريكية تنفذ إنزالا جويا على ناقلة نفط روسية بالمحيط الأطلسي (صور)

لنشر السلام والمحبة بين المسلمين والمسيحيين، 13 زيارة رئاسية للكنيسة القبطية من 2015 حتى 2026

منتخب مصر يرد على إمكانية توقيع عقوبة ضد حسام حسن بسبب جماهير المغرب

ضبط شاب انتحل صفة شقيقه الطبيب وعمل بدلا منه في وحدة صحية عامين بالبحيرة

على غرار برنامج دولة التلاوة، انطلاق مسابقة "قرية التلاوة" غدًا بالغربية

علاء مبارك ساخرًا من ترامب: طايح يهدد ويتوعد.. فين أخونا زعيم كوريا الشمالية؟

قرارات جمهورية حاسمة خلال ساعات، تعرف عليها

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء

امتيازات يتمتع بها عضو مجلس النواب وفقًا للقانون

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 7-1-2026

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في المركزي المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكنس في المنام وعلاقتها بالتغلب على الصعوبات

علي جمعة يكشف سر آية تسببت في اضطراب صحابة رسول الله عند نزولها

دار الإفتاء توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيا

المزيد
الجريدة الرسمية