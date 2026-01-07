طريقة عمل ماك آند تشيز في البيت، أحلى وأوفر من الجاهزة

18 حجم الخط

طريقة عمل ماك آند تشيز، الماك آند تشيز من أشهر الأطباق العالمية، ويعود أصلها إلى المطبخ الأمريكي، لكنها انتشرت في جميع أنحاء العالم بسبب مذاقها الكريمي اللذيذ وسهولة تحضيرها.

وطريقة عمل ماك آند تشيز، سهلة وبسيطة وتعتمد هذه الوصفة على المكرونة مع صوص الجبن الغني، ويمكن تقديمها كطبق رئيسي أو كطبق جانبي بجانب أطباق اللحوم أو الدجاج.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل ماك آند تشيز.

مكونات عمل ماك آند تشيز:

500 جرام مكرونة أقلام أو مكرونة حلزونية

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 كوب حليب دافئ

2 كوب جبنة شيدر مبشورة

½ كوب جبنة موتزاريلا

ملح حسب الذوق

فلفل أسود

رشة جوزة الطيب اختياري

طريقة عمل ماك آند تشيز

طريقة عمل ماك آند تشيز:

تسلق المكرونة في ماء مغلي مملح حسب التعليمات المكتوبة على العبوة.

تصفى جيدا وتترك جانبا.

في قدر على نار متوسطة، نذيب الزبدة.

نضيف الدقيق مع التقليب المستمر لمدة دقيقة حتى يختفي طعم الدقيق النيء.

نضيف الحليب تدريجيًّا مع الخفق المستمر حتى نحصل على صوص ناعم وكريمي.

نتبل الصوص بالملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب.

نضيف الجبن الشيدر والموتزاريلا مع التقليب حتى تذوب تمامًا.

نضيف المكرونة المسلوقة إلى صوص الجبن.

نقلب جيدا حتى تتغلف المكرونة بالصوص الكريمي.

للحصول على طبقة ذهبية شهية، نضع الماك آند تشيز في صينية فرن مدهونة.

نرش وجه الصينية بالقليل من الجبن المبشور أو البقسماط.

ندخلها فرن ساخن على درجة 180 مئوية لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تحمير الوجه.

يمكنك تنويع الوصفة بإضافة قطع دجاج مشوي أو بانيه، أو بسطرمة أو لانشون مقطع، أو مشروم سوتيه

أو بروكلي أو ذرة حلوة، أو رشة بابريكا أو شطة لعشاق النكهة الحارة.

لنجاح الماك آند تشيز، استخدمي الجبن المبشور طازج وليس الجاهز لضمان الذوبان الجيد.

لا ترفعي النار أثناء تحضير الصوص حتى لا يتكتل.

يمكن التحكم في قوام الصوص بإضافة القليل من الحليب عند الحاجة.

يفضل تقديم الماك آند تشيز ساخنة للحصول على أفضل طعم.

