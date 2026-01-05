طريقة عمل الليزى كيك فى خطوات سريعة وبمذاق لا يقاوم

18 حجم الخط

طريقة عمل الليزى كيك، الليزي كيك من أشهر الحلويات السهلة والسريعة التي يعشقها الكبار والصغار، يعرف أيضا باسم كيك البسكويت البارد.

ويتميز هذا النوع من الكيك بعدم حاجته إلى الفرن، مما يجعله خيار مثالي في الأيام الحارة أو عند الرغبة في تحضير حلوى لذيذة بأقل مجهود وأبسط مكونات، كما يمكن تنويع نكهاته حسب الرغبة، بإضافة المكسرات أو جوز الهند أو الشوكولاتة البيضاء.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الليزى كيك.

مكونات عمل الليزي كيك:-

2 باكيت بسكويت شاي سادة

نصف كوب زبدة

نصف كوب سكر أبيض أو بني حسب الرغبة

نصف كوب كاكاو خام غير محلى

نصف كوب حليب سائل

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

اختياري مكسرات مجروشة مثل البندق أو عين الجمل

اختياري جوز هند أو شيكولاتة مبشور

طريقة عمل الليزى كيك:-

يكسر بسكويت الشاي باليد إلى قطع متوسطة الحجم، مع مراعاة عدم طحنه ناعم حتى يعطي قوام مميز للكيك.

في قدر على نار هادئة، نضع الزبدة مع السكر والحليب، ونقلب جيدا حتى تذوب الزبدة ويذوب السكر تماما.

نضيف الكاكاو الخام ورشة الملح والفانيليا إلى الخليط، مع التقليب المستمر حتى نحصل على خليط شيكولاتة ناعم ومتجانس.

نرفع القدر من على النار، ثم نضيف البسكويت المكسر إلى خليط الشيكولاتة، ونقلب جيدا حتى يتغلف البسكويت بالكامل.

في هذه المرحلة يمكن إضافة المكسرات أو جوز الهند حسب الرغبة، مع التقليب الخفيف.

نفرد ورق زبدة أو نايلون مطبخ، ونضع الخليط عليه، ثم نلفه على شكل رول أو نضعه في قالب مستطيل ونضغط عليه جيدا.

يوضع الليزي كيك في الثلاجة لمدة لا تقل عن 3 إلى 4 ساعات، ويفضل تركه ليلة كاملة حتى يتماسك تماما.

بعد أن يتماسك الليزي كيك، يقطع إلى شرائح متساوية ويقدم بارد.

يمكن تزيينه برش السكر البودرة، أو صوص الشيكولاتة، أو القليل من جوز الهند المبشور لإعطاء شكل جذاب وطعم شهي.

لنجاح الليزي كيك، يفضل استخدام كاكاو خام عالي الجودة للحصول على طعم غني.

عدم الإكثار من الحليب حتى لا يصبح الخليط طري أكثر من اللازم.

يمكن استبدال السكر بالعسل أو الحليب المكثف حسب الرغبة.

يحفظ الليزي كيك في الثلاجة داخل علبة محكمة الغلق لمدة تصل إلى أسبوع.

