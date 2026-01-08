الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظة القليوبية تعلن فتح باب الترشح لمسابقة الأم المثالية 2026

شروط الام المثالية
شروط الام المثالية بالقليوبية، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت محافظة القليوبية عن بدء تلقي طلبات الترشح لمسابقة "الأم المثالية لعام 2026" بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، والتي تهدف إلى تكريم المرأة المصرية وتقدير دورها في العطاء والتضحية، وتسليط الضوء على قصص النجاح والكفاح.

فتح باب الترشح لمسابقة الأم المثالية 2026

ويشمل تكريم هذا العام 36 أمًا مثالية على مستوى الجمهورية: 27 أمًا من المحافظات، 3 أمهات بديلات (كافلات أو أمهات بديلات انسات)، 3 أمهات لأبناء من ذوي الإعاقة الذين حققوا إنجازات متميزة، بالإضافة إلى أمهات شهداء القوات المسلحة والشرطة، وأم واحدة ممثلة عن قطاع الدراما.

وتشترط مسابقة الأم المثالية لعام 2026  الأم الطبيعية وأم ذوي الإعاقة على أن تكون قصتها فريدة، وتكون ملمة بالقراءة والكتابة، وألا يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة، مع استثناء محافظات الحدود، وأن يكون الأبناء حاصلين على مؤهلات عليا أو في المراحل النهائية بالجامعة، مع مراعاة معايير تفضيلية مثل العمل أو الأرملة أو المطلقة والمشاركة المجتمعية.

أما الأسرة البديلة في مسابقة الأم المثالية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي   فيشترط حصول الأبناء على مؤهل جامعي وتكافؤ المعاملة بينهم، مع منح الأفضلية لمن قدمت فترة رعاية أطول أو حقق الأبناء أعلى الإنجازات الدراسية.

ويجب أن يتضمن ملف الترشح على: مستندات الزوج (قسيمة الزواج أو شهادة الوفاة أو الطلاق)، أوراق الأم (صورتان شخصيتان، بطاقة الرقم القومي، قيد عائلي، مؤهل دراسي أو شهادة محو الأمية، مفردات المرتب)، وأوراق الأبناء (شهادات الميلاد أو البطاقة الشخصية، المؤهلات الدراسية، شهادات التأهيل للأبناء ذوي الإعاقة)، بالإضافة إلى قصة كفاح مكتوبة وبحث اجتماعي واستمارة ترشيح.

ويبدأ تسليم الملفات من الأحد 4 يناير 2026 وحتى الخميس 22 يناير 2026، في إدارة الأسرة والطفولة بالإدارة الإجتماعية المختصة، ولن تُقبل الطلبات غير المستوفية للشروط أو بعد الموعد النهائي.

مسابقة الام المثالية محافظة القليوبية،فيتو 
مسابقة الام المثالية محافظة القليوبية،فيتو 
مسابقة الام المثالية محافظة القليوبية،فيتو 
مسابقة الام المثالية محافظة القليوبية،فيتو 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضامن الاجتماعي بالقليوبية مسابقة الأم المثالية لعام 2026 مسابقة الأم المثالية وزارة التضامن الاجتماعي ,لجنة اختيار الأم المثالية

مواد متعلقة

"تضامن قنا" تعلن شروط وفئات مسابقة الأم المثالية 2026

شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026 (إنفوجراف)

فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية 2026 غدًا

انطلاق مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية بجامعة أسيوط الأهلية
ads

الأكثر قراءة

أول قرار جمهوري في 2026

نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

اتحاد منتجي الدواجن يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكتاكيت

8 معلومات عن متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 8-1-2026

بعد “أفندينا”.. سقوط شبكات فساد جديدة في شركة كهرباء شمال القاهرة.. تنزيل درجة رئيس قطاع و4 من مديري العموم بعد ثبوت تورطهم.. وكشف تجاوزات مالية خطيرة

كيف تتقدم بطلب تملك وحدة سكنية إلكترونيًّا؟

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 8-1-2026

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

البلاستيك بـ 30 جنيه، أسعار الخردة في مصر اليوم الخميس

الدولار يسجل 12,300 ليرة في مصرف سوريا المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيسة الديوان، كل ما تريد معرفته عن السيدة زينب الموجودة بالقاهرة

هل كان الإسراء بالروح فقط أم بالجسد؟ اعرف أقوال العلماء

هل يجوز الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية