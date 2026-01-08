محافظة القليوبية تعلن فتح باب الترشح لمسابقة الأم المثالية 2026

18 حجم الخط

أعلنت محافظة القليوبية عن بدء تلقي طلبات الترشح لمسابقة "الأم المثالية لعام 2026" بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، والتي تهدف إلى تكريم المرأة المصرية وتقدير دورها في العطاء والتضحية، وتسليط الضوء على قصص النجاح والكفاح.

فتح باب الترشح لمسابقة الأم المثالية 2026

ويشمل تكريم هذا العام 36 أمًا مثالية على مستوى الجمهورية: 27 أمًا من المحافظات، 3 أمهات بديلات (كافلات أو أمهات بديلات انسات)، 3 أمهات لأبناء من ذوي الإعاقة الذين حققوا إنجازات متميزة، بالإضافة إلى أمهات شهداء القوات المسلحة والشرطة، وأم واحدة ممثلة عن قطاع الدراما.

وتشترط مسابقة الأم المثالية لعام 2026 الأم الطبيعية وأم ذوي الإعاقة على أن تكون قصتها فريدة، وتكون ملمة بالقراءة والكتابة، وألا يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة، مع استثناء محافظات الحدود، وأن يكون الأبناء حاصلين على مؤهلات عليا أو في المراحل النهائية بالجامعة، مع مراعاة معايير تفضيلية مثل العمل أو الأرملة أو المطلقة والمشاركة المجتمعية.

أما الأسرة البديلة في مسابقة الأم المثالية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي فيشترط حصول الأبناء على مؤهل جامعي وتكافؤ المعاملة بينهم، مع منح الأفضلية لمن قدمت فترة رعاية أطول أو حقق الأبناء أعلى الإنجازات الدراسية.

ويجب أن يتضمن ملف الترشح على: مستندات الزوج (قسيمة الزواج أو شهادة الوفاة أو الطلاق)، أوراق الأم (صورتان شخصيتان، بطاقة الرقم القومي، قيد عائلي، مؤهل دراسي أو شهادة محو الأمية، مفردات المرتب)، وأوراق الأبناء (شهادات الميلاد أو البطاقة الشخصية، المؤهلات الدراسية، شهادات التأهيل للأبناء ذوي الإعاقة)، بالإضافة إلى قصة كفاح مكتوبة وبحث اجتماعي واستمارة ترشيح.

ويبدأ تسليم الملفات من الأحد 4 يناير 2026 وحتى الخميس 22 يناير 2026، في إدارة الأسرة والطفولة بالإدارة الإجتماعية المختصة، ولن تُقبل الطلبات غير المستوفية للشروط أو بعد الموعد النهائي.

مسابقة الام المثالية محافظة القليوبية،فيتو

مسابقة الام المثالية محافظة القليوبية،فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.