إصابة شخص بطلق ناري أثناء محاولته فض مشاجرة بشبرا الخيمة

شهدت مدينة شبرا الخيمة اليوم وتحديدا شارع الخليفة المأمون مشاجرة بالأسلحة النارية، بين طرفين وإصابة آخر بطلق ناري أثناء ذهابه لصلاة الفجر، وجري نقل المصاب إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا اللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، من المقدم يوسف الشامى رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة بورود بلاغ بحدوث مشاجرة بالأسلحة النارية، وإصابة آخر بطلق ناري.

كشفت التحريات بقيادة المقدم يوسف الشامى رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، حدوث مشادة كلامية بين طرفين، طرف أول "عمرو. و.م" وطرف ثان شهرته "حماصة" تطورت إلي مشاجرة بالأيدى إثر خلاف بينهما، بشارع الخليفة المأمون دائرة القسم، وأثناء مرور المجنى عليه ويدعى "أحمد مصطفي" فجر اليوم أثناء ذهابه لأداء الصلاة شاهد المشاجرة، وقام بمحاول فض الخلاف بينهما، فقام علي إثرها الطرف الأول باستخراج سلاح ناري فرد خرطوش، وإطلاق عيار ناري استقر في الكتف من الجانب الأيسر للمجنى عليه، وجري نقله إلي مستشفي ناصر لتلقي العلاج.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد أحمد عادل والنقيب مصطفي الحصري والنقيب محمد أيمن والنقيب أحمد خليل والنقيب عبدالونيس خالد معاونى رئيس المباحث، تم ضبط المتهم وبارشاده تم ضبط السلاح الناري المستخدم، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

