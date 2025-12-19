الحصر العددي لانتخابات النواب بقليوب والقناطر محافظة القليوبية

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة العامة، بدائرة مركز قليوب والقناطر بمحافظة القليوبية، الحصر العددي لجولة الإعادة بـانتخابات مجلس النواب 2025 بالقليوبية، وذلك بعد انتهاء أعمال الحصر من اللجان الفرعية المنتشرة بالدائرة.

اللجنة تعلن عدد الناخبين والأصوات الصحيحة والبطالة بانتخابات النواب القناطر وقليوب

وكشفت اللجنة أنه بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية بالدائرة 685519 ناخبًا حيث تقدم وفق الحصر العددي كل من كريم عزت مستقبل وطن ومحمود مرسي حماة الوطن وسمير البيومي مستقل.

اللجنة تعلن الحصر العددي على المقاعد الفردية بـمحافظة القليوبية

وحصل كل مرشح وفق ترتيب بطاقة التصويت على النحو التالي:

- كريم عزت مستقبل وطن 58861 صوتًا.

- محمود مرسي حماة الوطن 59045 صوتًا.

- محمد عاطف الجبهة الوطنية 21921 صوتًا.

- سمير البيومي مستقل 55692 صوتًا.

- درويش أبو عيشة مستقل 18612 صوتًا.

- احمد نوار مستقل 18524 صوتًا.

