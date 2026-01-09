طاقم تحكيم سنغالي يدير مواجهة الجزائر ضد نيجيريا بأمم أفريقيا

18 حجم الخط

أمم أفريقيا، قررت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، تعيين طاقم تحكيم سنغالي لإدارة المواجهة المرتقبة بين الجزائر ونيجيريا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا.

حكام مباراة الجزائر ضد نيجيريا

ويتولى الحكم السنغالي عيسى سي قيادة اللقاء، فيما أُسندت مهمة الإشراف على تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" للجابوني بيير آتشو.

ومن المقرر إقامة المباراة غدًا السبت، على الملعب الكبير بمدينة مراكش.

وكانت الجزائر صعدت إلى ربع النهائي، إثر فوزها القاتل على الكونغو الديمقراطية (1-0)، قبل انتهاء الوقت الإضافي الثاني.

في المقابل، تأهلت نيجيريا بعدما سحقت موزمبيق (4-0) في ثمن النهائي.

وسيلتقي الفائز من نيجيريا والجزائر مع المتأهل من مباراة المغرب والكاميرون، المقرر لها في لاحق من مساء اليوم الجمعة.

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا

ويلتقي منتخب الجزائر مع نيجيريا، يوم السبت 10 يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية.

وكان ثلاثة منتخبات عربية، هي: المغرب ومصر والجزائر، قد حسموا مقاعدهم في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025 فيما ودعت تونس منافسات كأس الأمم الأفريقية من دور الـ 16.

وأسدل الستار على مباريات دور الـ 16 من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة بالمغرب، بعد تأهل 8 منتخبات إلى دور ربع النهائي بتواجد ثلاث منتخبات عربية .

نتائج مباريات دور الـ 16 لبطولة أمم أفريقيا

السنغال 3-1 السودان

مالي 1-1 تونس وفوز مالي بركلات الترجيح 3-2

المغرب 1-0 تنزانيا

الكاميرون 2-1 جنوب أفريقيا

مصر 3-1 بنين

نيجيريا 4-0 موزمبيق

الجزائر 1-0 الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار 3-0 بوركينا فاسو



المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

1- السنغال.

2- مالي.

3- المغرب.

4- الكاميرون.

5- مصر.

6- نيجيريا.

7- الجزائر.

8- كوت ديفوار.

